Україна готова до креативних дій для повернення полонених – розвідка

Обмін у форматі «всіх на всіх» є реалістичним, але надзвичайно важким

Інформація щодо можливого включення експрезидента «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва у список на обмін розголошенню не підлягає. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає «Укрінформ».

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«Але ми можемо пригадати з вами конкретні інші випадки: і факт обміну, наприклад, медведчука, і факт обміну відвертих державних злочинців і колаборантів, які належали до так званої російської церкви в Україні тощо», – сказав він.

Водночас Юсов запевнив, що Україна готова до найбільш креативних дій, аби повернути своїх громадян, бо для України, на відміну від РФ, людина і її життя є справжньою цінністю.

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Також представник розвідки повідомив, що обмін у форматі «всіх на всіх» є реалістичним для виконання завданням, але надзвичайно важким.

«Це – надзвичайно великий комплекс заходів, над яким працює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, всі представники силових структур, також команда Офісу президента тощо», – додав він.

Україна вже визволила з полону понад 2300 громадян.

Раніше повідомлялося, що 84-річний ексголова підприємства «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв попросив включити його в список на обмін із Росією через поганий стан здоров’я.