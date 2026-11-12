Стрілянина поблизу Білого дому: п'ятеро людей зазнали поранень

Правоохоронці працюють у районі Логан-Серкл у Вашингтоні після стрілянини

Правоохоронці перекрили частину району Логан-Серкл у Вашингтоні

У Вашингтоні неподалік від Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої поранень зазнали п'ятеро людей. Інцидент трапився 12 листопада в районі площі Логан-Серкл, приблизно за 1,6 км від президентської резиденції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За інформацією агентства, правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину в кількох місцях. Точні обставини інциденту наразі встановлюють.

Речниця поліції Ніколь Дінер повідомила, що нападника поки не затримали. Інформації про мотиви стрілянини та стан постраждалих наразі немає.

Поліція закликала людей уникати кварталу 1500 на 15-й вулиці. Значну частину території перекрили, а в прилеглих школах тимчасово запровадили режим ізоляції.

До роботи на місці події долучилися співробітники федерального Бюро з контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибухівкою (ATF).

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про стрілянину поблизу Білого дому 23 травня.