Біля Білого дому пролунало близько 30 пострілів – NBC News

Трамп у безпеці: підозрюваний, озброєний пістолетом, госпіталізований у критичному стані

Увечері 23 травня біля Білого дому в Вашингтоні стався збройний інцидент: озброєний пістолетом чоловік відкрив вогонь у бік резиденції президента – Секретна служба відповіла і нейтралізувала його. Двоє госпіталізовані, Трамп у безпеці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News, Fox News та CNN.

Постріли пролунали близько 18:00 за місцевим часом у районі перетину 17-ї вулиці та Пенсільванія-авеню – одразу за периметром Білого дому. Стрілець, озброєний пістолетом, відкрив вогонь у бік будівлі – агенти Секретної служби відповіли і нейтралізували його. За даними Fox News, інцидент вичерпано, периметр Білого дому порушено не було.

Підозрюваний вижив – він госпіталізований у критичному стані. Також постраждав випадковий перехожий, якого доправили до лікарні у тяжкому стані. За даними CBS News, між 15 і 30 пострілів було випущено під час перестрілки. Кількох офіцерів Секретної служби оглянули на місці, проте жодного не госпіталізували.

Репортери NBC News і CNN, які перебували на Північному газоні, почули десятки пострілів. Секретна служба наказала журналістам бігти до брифінг-руму – агенти кричали «лягайте». Усередині будівлі персоналу також наказали не виходити.

Особу підозрюваного поки не встановлено – розслідування триває. Стрілянина сталася у момент, коли Трамп перебував у Білому домі й працював над угодою щодо Ірану.

Нагадаємо, це вже третя стрілянина поблизу Білого дому від початку 2026 року. У травні Секретна служба нейтралізувала озброєного чоловіка біля монументу Вашингтона – підозрюваним виявився Майкл Маркс, 45 років, з Техасу. До того – у квітні – стрілянина сталася просто на вечері кореспондентів Білого дому, де Трампа евакуювали зі сцени.