Головна Світ Політика
search button user button menu button

Біля Білого дому пролунало близько 30 пострілів – NBC News

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Біля Білого дому пролунало близько 30 пострілів – NBC News
Під час перестрілки поранення отримав один цивільний
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Трамп у безпеці: підозрюваний, озброєний пістолетом, госпіталізований у критичному стані

Увечері 23 травня біля Білого дому в Вашингтоні стався збройний інцидент: озброєний пістолетом чоловік відкрив вогонь у бік резиденції президента – Секретна служба відповіла і нейтралізувала його. Двоє госпіталізовані, Трамп у безпеці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News, Fox News та CNN.

Постріли пролунали близько 18:00 за місцевим часом у районі перетину 17-ї вулиці та Пенсільванія-авеню – одразу за периметром Білого дому. Стрілець, озброєний пістолетом, відкрив вогонь у бік будівлі – агенти Секретної служби відповіли і нейтралізували його. За даними Fox News, інцидент вичерпано, периметр Білого дому порушено не було.

Підозрюваний вижив – він госпіталізований у критичному стані. Також постраждав випадковий перехожий, якого доправили до лікарні у тяжкому стані. За даними CBS News, між 15 і 30 пострілів було випущено під час перестрілки. Кількох офіцерів Секретної служби оглянули на місці, проте жодного не госпіталізували.

Репортери NBC News і CNN, які перебували на Північному газоні, почули десятки пострілів. Секретна служба наказала журналістам бігти до брифінг-руму – агенти кричали «лягайте». Усередині будівлі персоналу також наказали не виходити.

Особу підозрюваного поки не встановлено – розслідування триває. Стрілянина сталася у момент, коли Трамп перебував у Білому домі й працював над угодою щодо Ірану. 

Нагадаємо, це вже третя стрілянина поблизу Білого дому від початку 2026 року. У травні Секретна служба нейтралізувала озброєного чоловіка біля монументу Вашингтона – підозрюваним виявився Майкл Маркс, 45 років, з Техасу. До того – у квітні – стрілянина сталася просто на вечері кореспондентів Білого дому, де Трампа евакуювали зі сцени.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Вашингтон стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мурал у Тегерані, що зображує іранські ракети, які атакують корабель ВМС США
NYT: США та Іран опинилися у пастці режиму «ні миру, ні війни»
27 квiтня, 01:44
Удар по Одесі, нові заяви Трампа: головне за ніч 27 квітня
Удар по Одесі, нові заяви Трампа: головне за ніч 27 квітня
27 квiтня, 05:45
США розглядають скорочення своїх військ ще у Італії та Іспанії
Трамп пригрозив вивести війська США ще з двох країн Європи
1 травня, 00:21
Президент США Дональд Трамп намагався підкреслити свою перевагу через метафору з картами
«У мене є всі карти»: Трамп оконфузився через незнання правил гри UNO
4 травня, 16:51
Трамп може відновити удари по Ірану, бо перемир'я під загрозою
Трамп відмовився говорити, чи все ще діє припинення вогню з Іраном
5 травня, 01:57
До розслідування злочину приєдналося ФБР
У США сталася стрілянина: є загиблі
6 травня, 01:59
Трамп запевнив що припинення вогню не зірване
Трамп повідомив, чи зірвалось перемир'я США та Ірану через останні удари
8 травня, 01:45
Трамп: Сі ніколи цього не казав
Трамп прокоментував заяву ЗМІ про слова Сі Цзіньпіна щодо жалю Путіна через війну
19 травня, 23:37
Адміністрація Трампа відправляє Родні Мімс Кука на форум Путіна
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
22 травня, 09:25

Політика

Біля Білого дому пролунало близько 30 пострілів – NBC News
Біля Білого дому пролунало близько 30 пострілів – NBC News
Мадяр: 100 тисяч угорців на Закарпатті позбавлені базових прав людини
Мадяр: 100 тисяч угорців на Закарпатті позбавлені базових прав людини
CNN: Час не на боці Росії – і в Путіна є лише кілька місяців
CNN: Час не на боці Росії – і в Путіна є лише кілька місяців
Міністр оборони Швеції: армія України зі 110 бригад посилить НАТО
Міністр оборони Швеції: армія України зі 110 бригад посилить НАТО
The Atlantic: Путін втратив контроль над інформаційним полем
The Atlantic: Путін втратив контроль над інформаційним полем
Британія запропонувала ЄС створити єдиний ринок товарів
Британія запропонувала ЄС створити єдиний ринок товарів

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Вчора, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
22 травня, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua