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Суд у Москві покарав жінку за демонстрацію прапора Легіону «Свобода Росії»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Суд у Москві покарав жінку за демонстрацію прапора Легіону «Свобода Росії»
Росіянка своєї вини у суді не визнала
фото з відкритих джерел

Жінка відкинула звинувачення суддів, і назвала все провокацією 

У Росії винесли перший штраф за публічну демонстрацію біло-синьо-білого прапора Легіону «Свобода Росії» (згідно із законодавством країни-агресора ця організація російських добровольців була визнана терористичною). Про це з посиланням на рішення Зеленоградського суду Москви повідомляють росЗМІ. 

Москвичку визнали винною за статтею 20.3 КпАП «Публічна демонстрація символіки терористичної організації». Суд встановив, що вона показувала перехожим і водіям, що проїжджали повз, символіку у вигляді прапора з біло-синьо-білими квітами, яка була розміщена на державному реєстраційному знаку її автомобіля.

За словами самої жінки, червоний колір на російському держпрапорі на номері міг просто затертись або вицвісти на сонці. Її чоловік на допиті припустив, що це провокація. Він вважає, що червоний колір зафарбував хтось сторонній, поки автомобіль жінки стояв на парковці.

Росіянку суд оштрафував на 2 тисячі рублів (910 грн за курсом НБУ) та конфіскував знаки. Додатково її оштрафували ще на 2,5 тисяч рублів (1138 грн), але вже за невиконання законної вимоги поліцейського.

Раніше, у травні, Верховний суд Росії визнав Легіон «Свобода Росії» терористичним та заборонив його на території країни. 

Нагадаємо, Легіон «Свобода Росії» опублікував відеозведення операції у Бєлгородській області РФ. 22 травня у Бєлгородській області пролунали вибухи і поширилася інформація, що на територію РФ зайшли російські добровольці з легіону «Свобода Росії». Свій «візит» на Бєлгородщину вони пояснили наміром створити там демілітаризовану зону.

Читайте також: Легіон «Свобода Росії» пояснив, навіщо зайшов у Бєлгородську область
Теги: окупанти Міноборони Свобода штраф військові автомобіль чоловік робота втрати відео провокація

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