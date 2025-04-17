Суд у Франції дозволив примусове стягнення з Росії $5 млрд на користь «Нафтогазу»

У межах процесу «Нафтогаз» вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать РФ та розташовані у Франції

Раніше Верховний суд Нідерландів підтвердив законність рішення Гаазького арбітражу щодо компенсації «Нафтогазу» за захоплені Росією активи в Криму

Французький суд надав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування Росією збитків, завданих «Нафтогазу» внаслідок окупації Криму, на $5 млрд. Як передає «Главком», про це повідомляє «Нафтогаз».

Суд у Парижі надав дозвіл на примусове виконання (exequatur) рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів групи «Нафтогаз» в окупованому Криму на $5 млрд.

«Цей результат – частина нашої глобальної кампанії з примусового виконання рішення арбітражу. Це надзвичайно важлива юридична перемога НАК «Нафтогаз України» та ще пʼяти компаній групи. Вона дозволяє «Нафтогазу» розпочати процедуру стягнення на території Франції», – зазначив очільник групи «Нафтогаз» Роман Чумак.

У межах цього процесу «Нафтогаз» вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать російській державі та розташовані у Франції, загальною вартістю понад €120 млн – що називають першим кроком до примусового виконання рішення арбітражу.

Французьке провадження веде паризька юридична фірма з розв’язання спорів Le 16 Law.

Як відомо, у жовтні 2016 року «Нафтогаз» розпочав арбітражне провадження проти Росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення москвою майна Групи – з порушенням двостороннього договору про захист інвестицій між Україною та Росією.

«Нафтогаз» був провідним учасником ринку природного газу в Криму, здійснюючи діяльність з розвідки, видобутку, транспортування, зберігання, переробки та розподілу газу. До переліку майна входили спеціальні дозволи на користування надрами, обладнання та інфраструктура, права на експлуатацію трубопроводів і газосховищ, частки у власності на газопроводи та понад 675 млн кубометрів газу у підземних сховищах.

Так, арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі у квітні 2023 року зобов'язав РФ виплатити $5 млрд компенсації за збитки та втрачене майно «Нафтогазу» у Криму, починаючи з 2014 року. Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому.

Вже наприкінці грудня 2024 року Верховний суд Нідерландів остаточно підтвердив законність рішення Гаазького арбітражу щодо компенсації «Нафтогазу» за захоплені Росією активи в Криму. Про це повідомляє пресслужба групи.

Таким чином, нідерландські суди вже вдруге та остаточно підтвердили законність та чинність часткового рішення арбітражного трибуналу при постійній палаті третейського суду в Гаазі.