Телеведучий Геґсет буде боротись за посаду глави Пентагону, попри секс-скандал – WSJ

Піт Геґсет неодноразово був звинувачений у сексуальних домаганнях і зловживанні алкоголем може буде виборювати право стати головою Пентагона

Кандидат обраного президента Дональда Трампа в міністри оборони США Піт Геґсет, який через минулі звинувачення в сексуальних домаганнях і зловживанні алкоголем може втратити призначення, заявив, що не відступатиме в цій боротьбі. Про це він написав у колонці для The Wall Street Journal.

«Я ніколи не відступав у бою і не відступлю у цьому. Я вдячний обраному президенту Трампу за те, що він обрав мене для керівництва Міністерством оборони, і я з нетерпінням чекаю на чесні слухання щодо затвердження за участю наших шанованих сенаторів, а не показового процесу в пресі», – пише він.

Геґсет у колонці описав увесь свій минулий досвід – починаючи від служби в Іраку та Афганістані, у ветеранських організаціях, участі у передвиборчій кампанії республіканця Джона Маккейна – конкурента Барака Обами на виборах 2008 року до роботи на телеканалі Fox News. Він зазначив, що його діяльність завжди була пов'язана із боротьбою – за військових США та саму країну.

Раніше стало відомо, що обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість висування кандидатури губернатора Флориди Рона Десантіса замість Піта Геґсета, раніше номінованого на посаду глави Міноборони США.

Трамп обмірковує чергову перестановку у кабінеті міністрів, оскільки і сенатори-республіканці, і конгресмени-демократи незадоволені кандидатурою Геґсета. Республіканці побоюються, що Геґсет може не витримати пильної уваги через минулі звинувачення. Висунення кандидатури телеведучого та колишнього військового Піта Геґсета на пост міністра оборони США вкрай здивувало американські владні кола.

Раніше стало відомо, що переможець на президентських виборах в США Дональд Трамп висуне на посаду нового міністра оборони телеведучого Піта Геґсета.