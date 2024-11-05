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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Хто кращий Трамп чи Гарріс?

glavcom.ua
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Хто переможе на виборах у США
колаж: glavcom.ua

«Росії потрібен не Трамп, а хаос і політична криза»

Більшість виборчих обіцянок будуть забуті. Зараз все почнеться не чистої, а з нової сторінки. Тільки проактивна позиція України дозволить нам зіграти гру.

Росії потрібен не Трамп, а хаос і політична криза в Вашингтоні. Армія тролів буде зайнята саме цим.

Путін буде готовий до переговорів тільки за однієї умови, якщо він розумітиме, що в їх результаті будуть частково зняті санкції і він знову отримає доступ до західних ринків технологій. Тому, варто очікувати подальшої ядерної істерії зі сторони РФ.

А поки очікуємо результатів виборів. І ще раз повторю: без нашої активної позиції ми точно не виграємо дипломатичний бій.

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Джерело
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Теги: США Дональд Трамп вибори у США Камала Гарріс

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