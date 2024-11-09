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Росія у жовтні зазнала рекордних втрат із початку війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росія у жовтні зазнала рекордних втрат із початку війни
Протягом жовтня втрати росіян на війні досягли нового рекордного рівня
фото з відкритих джерел

Середньодобові втрати РФ на фронті склали 1354 осіб

Російські втрати на фронті у жовтні були найбільшими від початку повномасштабної війни. У середньому за добу окупанти втрачали 1354 солдатів. Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі в інтерв’ю The Telegraph.

Гілі відкидає закиди про те, що нинішній імпульс Росії на полі бою означає, що її неможливо зупинити.

За його словами, останні дані британської розвідки свідчать, що протягом жовтня втрати росіян на війні досягли нового рекордного рівня. Середньодобові втрати РФ на фронті склали 1354 осіб.

Це другий місяць поспіль, коли російські війська зазнають рекордних втрат на війні. За даними Британії, минулого місяця Росія втратила близько 41 980 осіб.

За даними розвідки Великої Британії, попередній антирекорд РФ був у травні 2024 року. Тоді окупанти втратили 39 110 осіб.

Як зазначається, зараз РФ витрачає 40% свого бюджету на оборону, що не є вигідним для країни. Тому деякі аналітики вважають, що вже після 2025 року у Кремля виникнуть проблеми з продовженням таких витрат.

На запитання про те, чи виграє Україна і Захід війну на виснаження проти РФ, глав Міноборони Британії відповів ствердно.

Нагадаємо, РФ у війні з Україною станом на 9 листопада втратила близько 707 540 осіб особового складу. 

Також повідомлялося, що солдати Північної Кореї, яких відправили воювати в Курській області РФ, зазнали перших втрат у бою з Силами оборони України.

Крім того, за майже три місяці боїв на території РФ втрати противника на Курському напрямку становлять майже 21 тисячу осіб убитими й пораненими.

 

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Теги: росія окупанти міністр Міноборони Україна втрати Місяць

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