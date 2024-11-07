Байден вперше прокоментував поразку Гарріс на виборах

Американський президент заявив, що Гарріс балотувалась за надзвичайних обставин

Президент США Джо Байден вперше прокоментував результат виборів в Америці та поразку віцепрезидента Камали Гарріс. За його словами, вона брала участь у передвиборчій кампанії за складних обставин. Про це повідомляє сайт Білого дому.

Байден заявив, що 6 листопада Америка побачила ту Камалу Гарріс, якою він захоплюється і яку глибоко поважає. Президент підкреслив, що вона була неймовірним партнером та державним службовцем, сповненим чесності, мужності та характеру.

«У надзвичайних обставинах вона взяла на себе відповідальність і очолила історичну кампанію, що стала втіленням того, що можливо, коли слідуєш твердим моральним принципам і маєш чітке бачення нації, яка стане вільнішою, справедливішою і надасть більше можливостей для всіх американців», – заявив Байден.

Президент додав, що вибір Камали Гарріс був першим рішенням, яке він ухвалив, ставши кандидатом у президенти у 2020 році, і що це було найкраще рішення, яке він прийняв.

«Її історія – це найкраще, що є в історії Америки. І як вона ясно продемонструвала сьогодні, я не сумніваюся, що вона продовжить писати цю історію», – наголосив він.

У своїй заяві Байден зазначив, чим Гарріс займатиметься в майбутньому і що її особистість означає для наступних поколінь.

«Вона продовжить боротися з метою, рішучістю та радістю. Вона продовжить бути захисницею всіх американців. І найголовніше – вона залишиться лідером, на якого рівнятимуться наші діти протягом багатьох поколінь, адже вона накладе свою печатку на майбутнє Америки», – підсумував Байден.

Нагадаємо, раніше кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс привітала республіканця Дональда Трампа з перемогою на виборах.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидентка США Камала Гарріс у своїй промові ввечері 6 листопада визнає програш на президентських виборах.

Зазначимо, що вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.