Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст

Вагнерівці висуваються в сторону Сувалківського переходу. Що це означає?

glavcom.ua
«Вагнерівці» продовжують прибувати до Білорусі
фото з відкритих джерел

Не виключено, що все це банальний вкид, коли створюється оманлива картинка, а натомість, готується удар по Україні

Польський премʼєр заявив, що вагнерівці висуваються в сторону Сувалківського переходу. Що це може означати?

  1. У Вагнера поки немає достатньо можливостей, щоб робити будь-які серйозні операції. Навіть якщо почалася вербовка білорусів, це займе відносно довгий проміжок часу, щоб мати достатньо сил для будь-яких серйозних операцій. Та й серйозна операція на території НАТО призведе до застосування ст.5. Тому, вірогідність чогось масштабного просто мізерна.
  2. Якщо щось і буде, то це провокації по типу Шебекіно, коли на територію Польщі чи Литви заходить невеликий загін, тримається там добу, а потім виходить. Не виключено, що це буде робитися людьми з українськими паспортами (жителі так званого «ЛДНР»). Головна ціль – втрутитися в вибори і кричати про те, що стаття 5 НАТО не працює. Єдине питання: а навіщо це Лукашенку залишається незрозумілим.
  3. Це може також бути і зворотня інсценізація: білоруси женуть мігрантів в Польщу чи Литву, поляки (литовці) ніби-то відкривають вогонь і створюється картинка з десятками трупів сирійців.
  4. Не виключено, що все це банальне ІПСО, коли створюється оманлива картинка, а натомість, готується удар по Україні. Знову-таки, поки ніяких серйозних загроз нема. Але давайте не забувати заяву Лукашенка про те, що поляки хочуть захопити Західну Украіну та західну Білорусь. Тому на територію України можуть найближчим часом заходити відносно невеликі групи «визволителі» під прапором умовної радянської України. Хоча ще раз повторюся: поки серйозних загроз там нема.

Поки це лише версії і ми не можемо виключати, що одночасно будуть задіяні різні сценарії. Просто потрібно бути готовими до різних, в тому числі і комбінованих варіантів.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Білорусь Польща ПВК «Вагнер»

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хай живе порозуміння та Військово-політичний Союз України та Польщі!
Україна та Польща. Путін дає нам шанс
22 липня, 16:11
Загрози наступальних дій наземних сил для України з боку Білорусі поки немає
Зеленський наказав посилити кордон із Білоруссю. ЗСУ повідомили, чи є загроза
30 червня, 17:57
Польща викличе посла Росії через скандальні заяви Путіна
Польща викличе посла Росії через скандальні заяви Путіна
21 липня, 23:30
Польща ще жодного разу не перемагала у Лізі націй
Польща вперше виграла чоловічу Лігу націй
24 липня, 10:20
Сейм Польщі схвалив резолюцію про Волинську трагедію
Сейм Польщі схвалив резолюцію про Волинську трагедію: що має включати примирення
11 липня, 22:37
Маріуш Блащак
Польща анонсувала допомогу в навчанні українських пілотів на F-16
12 липня, 01:58
«Вагнерівці» прибули до ЦАР
«Вагнер» відправив до однієї з країн Африки кілька сотень бойовиків
17 липня, 01:49
У поляків вимагатимуть сертифікат на знання мови
Стосується українських заробітчан. У Польщі розгорівся скандал через нове правило
18 липня, 16:53
«Вагнерівці» переміщуються у Білорусь
До Білорусі прибула дев’ята колона «вагнерівців»: є одна особливість
20 липня, 06:22

Вадим Денисенко

Вагнерівці висуваються в сторону Сувалківського переходу. Що це означає?
Вагнерівці висуваються в сторону Сувалківського переходу. Що це означає?
Про вірогідність чергового обстрілу Одеси
Про вірогідність чергового обстрілу Одеси
Лукашенко майже оголосив війну Польщі. Що криється за цією маячнею?
Лукашенко майже оголосив війну Польщі. Що криється за цією маячнею?
Що тепер скаже Онуфрій?
Що тепер скаже Онуфрій?
Про міністерство культури. Точніше, що з ним робити
Про міністерство культури. Точніше, що з ним робити
Чи можна зупинити процес самопожирання?
Чи можна зупинити процес самопожирання?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
У двох областях Росії гримлять вибухи: влада заявляє про десятки прильотів
23K
Путін пропонує безкоштовне зерно для Африки. МЗС Італії відреагувало
9034
«Священна корова бодішеймінгу». Скандал з директоркою музею Голодомору отримав несподіване продовження
8119
Поліція Києва отримала нового очільника
6458
Росіяни влучили в багатоповерхівку в Дніпрі (відео)
5198
Пекін активно замітає сліди. Що відомо про зниклого міністра закордонних справ

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Сьогодні, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
Вчора, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
Вчора, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту