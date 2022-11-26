В Астані на тлі інавгурації Токаєва розпочалися протести

Кількох протестувальників затримали правоохоронці

У столиці Казахстану Астані у суботу, 26 листопада, розпочалися протести після інавгурації президента Касима-Жомарта Токаєва. Під час акцій відбуваються сутички з силовиками, повідомляє місцевий Telegram-канал.

На відео, які публікують у мережі, можна помітити, як кількох протестувальників затримують правоохоронці Казахстану.

Також наголошується, що у місті спостерігаються проблеми з інтернетом на тлі акції протесту. Влада повідомляє про «аварію на обладнанні електропостачання».

Про приблизну кількість учасників акції протесту інформації поки немає.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, пройшла церемонія інавгурації президента Казахстану – Токаєв поклявся вірно служити народу Казахстану та сумлінно виконувати свої обов'язки.

Також відомо, що Токаєв уже підписав декілька указів, зокрема про призначення на 14 січня 2023 року виборів депутатів сенату (верхньої палати парламенту), про заходи щодо виконання його передвиборчої програми, а також про заходи щодо повернення незаконно виведених активів.

Нагадаємо, Касим-Жомарт Токаєв став президентом Казахстану в березні 2019 року після складання повноважень глави держави Нурсултана Назарбаєва. У квітні того ж року було проведено вибори, за підсумками якого Токаєв набрав понад 70% голосів.

Цьогоріч Токаєва було знову переобрано президентом. У виборчій гонці за крісло глави держави Токаєв набрав 81,31% голосів. Це понад 6,4 мільйона голосів виборців.

До слова, у вересні цього року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував провести адміністративну реформу. Токаєв оголосив амністію для учасників протестів у січні та запропонував провести позачергові президентські вибори восени 2022 року. Президентський термін він пропонує обмежити сімома роками.