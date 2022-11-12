Токсичний Лавров: члени G20 відмовилися від спільного фото через участь Росії

Світові лідери не хочуть позувати поряд із російським дипломатом

Учасники саміту G20 не робитимуть офіційного «сімейного фото» під час зустрічі на саміті. Причина – дискомфорт у зв'язку з присутністю Росії на саміті, повідомляє The Guardian.

«Незважаючи на заяву Володимира Путіна, що його не буде на саміті, учасники не хочуть позувати поряд із делегатом Сергієм Лавровим», – пише видання.

Світові лідери традиційно стоять разом для фотографування на початку самітів, що є джерелом цікавої динаміки, коли лідери спілкуються і вітають один одного на публіці.

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Але на саміті в Індонезії, який розпочнеться наступного вівторка, фотографій не буде, незважаючи на те, що президент Росії Владімір Путін заявив, що не буде на ньому присутній.

Натомість буде присутній глава МЗС Сергєй Лавров. Він влаштував драматичні сцени на попередніх самітах, залишивши зустріч міністрів закордонних справ після того, як заявив своїм колегам, що вторгнення Росії в Україну не є причиною глобальної голодної кризи і що санкції, спрямовані на ізоляцію Росії, є рівносильними оголошенню війни.

Нагадаємо, міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова чекав «холодний душ» на Раді безпеки ООН