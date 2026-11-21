Зеленський назвав зустріч із Трампом і Сі в Китаї невдалою для Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що саміт за участю лідерів США, Китаю та Росії виявився невдалим для Москви. За його оцінкою, Володимир Путін намагався використати зустріч, щоб домогтися перегляду кордонів. Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє «Главком».

«Ялти-2 не вийшло у Путіна», – сказав Зеленський.

Президент додав, що йому невідомо, про що США та Росія говорили під час двосторонньої зустрічі, а публічних заяв щодо України за її підсумками не було.

Зеленський також прокоментував слова Путіна про те, що Ялтинська конференція закріпила перемогу над нацизмом. На думку президента, якби сучасний саміт справді мав на меті підтвердити відданість цій перемозі, у ньому мали б брати участь США, європейські країни й Україна. Участь Росії в такій зустрічі Зеленський відкинув.

Президент пов’язав із підсумками саміту й масований обстріл України. Зеленський нагадав, що тієї ночі Росія випустила 111 ракет. Він розцінив цю атаку як реакцію Путіна на те, що зустріч не дала Москві бажаного результату.

Нагадаємо, 19 листопада Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін провели тристоронню зустріч на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. За її підсумками лідери підписали декларацію «На шляху до миру», у якій домовилися вести діалог про зниження ядерних ризиків і нерозповсюдження ядерної зброї. Наступного дня Трамп заявив, що бачить шанс на завершення війни Росії проти України й що США працюють над досягненням домовленості.