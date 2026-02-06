Трамп підтримав переобрання прем'єр-міністра Угорщини Орбана

Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня

Президент США Дональд Трамп підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у пості «Truth Social Post», заявивши, що він «невпинно бореться за свою велику країну та народ і любить їх, так само, як я за Сполучені Штати Америки». Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Правий прем'єр-міністр зіткнеться з тим, що, як очікується, стане найбільшим викликом у його кар'єрі, коли виборці підуть на виборчі дільниці 12 квітня.

Орбан проводив кампанію, виходячи з необґрунтованого твердження, що угорців примусово залучать до війни та смерті на передовій в Україні, якщо його партія програє вибори.

Як відомо, більшість жителів Угорщини вважають, що прем’єр-міністр Віктор Орбан більше не підходить для керівництва країною, свідчать результати соціологічного опитування.

Згідно з результатами опитування, 55% респондентів вважають, що Віктор Орбан «втомився» і більше не підходить для посади прем’єр-міністра. Такої думки дотримуються навіть 4% виборців партії «Фідес», хоча 94% прихильників цієї політичної сили водночас продовжують підтримувати Орбана і не вважають за потрібне змінювати його на чолі уряду.

У Publicus також зазначають, що навіть у разі відмови Орбана від участі в наступних виборах це суттєво не змінило б баланс сил: понад 90% виборців «Фідес» все одно проголосували б за партію. Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня.

Раніше, 27 січня, МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті через нібито спроби Києва вплинути на результати майбутніх виборів на користь опозиційної партії «Тиса». У відповідь Міністерство закордонних справ України також викликало угорського посла.