Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп підтримав переобрання прем'єр-міністра Угорщини Орбана

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img

Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня

Президент США Дональд Трамп підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у пості «Truth Social Post», заявивши, що він «невпинно бореться за свою велику країну та народ і любить їх, так само, як я за Сполучені Штати Америки». Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Правий прем'єр-міністр зіткнеться з тим, що, як очікується, стане найбільшим викликом у його кар'єрі, коли виборці підуть на виборчі дільниці 12 квітня.

Орбан проводив кампанію, виходячи з необґрунтованого твердження, що угорців примусово залучать до війни та смерті на передовій в Україні, якщо його партія програє вибори.

Як відомо, більшість жителів Угорщини вважають, що прем’єр-міністр Віктор Орбан більше не підходить для керівництва країною, свідчать результати соціологічного опитування. 

Згідно з результатами опитування, 55% респондентів вважають, що Віктор Орбан «втомився» і більше не підходить для посади прем’єр-міністра. Такої думки дотримуються навіть 4% виборців партії «Фідес», хоча 94% прихильників цієї політичної сили водночас продовжують підтримувати Орбана і не вважають за потрібне змінювати його на чолі уряду.

У Publicus також зазначають, що навіть у разі відмови Орбана від участі в наступних виборах це суттєво не змінило б баланс сил: понад 90% виборців «Фідес» все одно проголосували б за партію. Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня.

Раніше, 27 січня, МЗС Угорщини викликало посла України в Будапешті через нібито спроби Києва вплинути на результати майбутніх виборів на користь опозиційної партії «Тиса». У відповідь Міністерство закордонних справ України також викликало угорського посла.

Теги: Угорщина Віктор Орбан Дональд Трамп вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Населення Венесуели переважно з полегшенням сприйняло арешт Мадуро
Трамп звільнив Венесуелу від Мадуро. Що тепер відбувається в країні? Інтерв'ю
12 сiчня, 17:55
Європейські уряди активно шукають стратегії реагування на потенційні зазіхання зі сторони США
Європа має три сценарії, як захистити Гренландію від США – The Economist
16 сiчня, 04:59
У центрі Москви продаються дерев'яні матрьошки, що зображують Путіна та Трампа
Чим підкупити Трампа? Росіяни знайшли ще один екзотичний спосіб
18 сiчня, 07:54
WP: Іранські протестувальники розчаровані Трампом через його обіцянки про допомогу
WP: Іранські протестувальники розчаровані Трампом через його обіцянки про допомогу
20 сiчня, 02:58
Трамп підтвердив запрошення Путіна до Ради Миру
Трамп прокоментував запрошення Путіна до Ради миру 
20 сiчня, 09:39
У Білому домі з'явилася фотографія президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним
У Білому домі з’явився знімок Трампа з Путіним
28 сiчня, 00:55
Трамп попередив лідера Ірану про серйозні наслідки напередодні переговорів
Трамп попередив лідера Ірану про серйозні наслідки напередодні переговорів
Вчора, 03:58
Кароль Навроцький поклав на Трампа відповідальність за припинення війни
Президент Польщі заявив, що тільки Трамп може зупинити Путіна
14 сiчня, 14:28
Гренландці готуються до найгірших сценаріїв на тлі тиску з боку США
Гренландці масово готуються до надзвичайних ситуацій на тлі напруги зі США
19 сiчня, 17:18

Політика

Трамп підтримав переобрання прем'єр-міністра Угорщини Орбана
Трамп підтримав переобрання прем'єр-міністра Угорщини Орбана
Трамп заявив, що хоче модернізованого ядерного договору між США та Росією
Трамп заявив, що хоче модернізованого ядерного договору між США та Росією
Трамп висунув Ірану ультиматум щодо нульового ядерного потенціалу
Трамп висунув Ірану ультиматум щодо нульового ядерного потенціалу
Трамп заявив, що зупинив ядерну війну між Україною і РФ
Трамп заявив, що зупинив ядерну війну між Україною і РФ
Орбан звинуватив Єврокомісію в обмеженні свободи слова
Орбан звинуватив Єврокомісію в обмеженні свободи слова
Естонія на три місяці закрила нічний рух на кордоні з Росією
Естонія на три місяці закрила нічний рух на кордоні з Росією

Новини

«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
4 лютого, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
4 лютого, 13:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua