Трамп хоче прилаштувати президента ФІФА на посаду генсека ООН – ЗМІ

Інфантіно зблизився з Трампом під час Чемпіонату світу з футболу

Вибори нового генерального секретаря ООН відбудуться цього року

Президент США Дональд Трамп має намір запропонувати кандидатуру глави Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно на пост генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Як інформує «Главком», про це із посиланням на джерела повідомляє газета The New York Post.

56-річний Інфантіно зблизився з Трампом під час Чемпіонату світу з футболу, що відбувся цього року. Також президент США отримав першу Премію миру ФІФА.

Джерело, близьке до Білого дому, пояснило, що Трамп вважає Інфантіно людиною, яка «користується повагою в усьому світі», і визнає його особливий талант об'єднувати людей.

Наступного генерального секретаря ООН будуть обирати цього року. Він замінить Антоніу Гутерріша, який піде у відставку в кінці грудня.

Наразі невідомо, чи хоче Інфантіно обійняти цю посаду та чи Трамп обговорював із ним це питання.

Як повідомлялося, Іспанія стала новим чемпіоном світу з футболу, мінімально здолавши Аргентину в екстратаймах.

Після безгольової гри Іспанія знайшла момент, на який так довго чекала. Просто на старті другого додаткового тайму Ніко Вільямс виграв боротьбу після навісу з правого флангу та грамотно скинув м'яч під удар Феррану Торресу. Форвард не схибив і потужним пострілом під поперечину нарешті пробив Еміліано Мартінеса, вивівши іспанців уперед.

Пропустивши в другому овертаймі, Аргентина пішла ва-банк і влаштувала справжній фінальний штурм. Мессі намагався вести партнерів за собою, а його потужний удар здалеку на 117-й хвилині влучив у Меріно. Уже в компенсований час біля воріт Іспанії стало по-справжньому гаряче: Сенесі не зміг проштовхнути м'яч у сітку після гострого прострілу Сімеоне, а за мить сам Сімеоне після подачі з кутового пробив над поперечиною.

Останній шанс аргентинців також був пов'язаний із Мессі, який виконав закидання до штрафного майданчика, але Унаї Сімон своєчасно вийшов із воріт і перехопив м'яч. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Іспанії – команда Луїса де ла Фуенте вистояла під тиском у кінцівці та здобула титул чемпіона світу вдруге в історії після звитяги у Південній Африці у 2010 році.