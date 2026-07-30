В ООН стартувала «битва» за посаду очільника організації: хто став лідером

Рада Безпеки провела перше закрите голосування, а серед імовірних кандидатів називають навіть очільника ФІФА

Рада Безпеки ООН 30 липня провела перший неофіційний тур закритого голосування (straw poll) щодо обрання наступного генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Голосування є попереднім етапом відбору кандидата, який має замінити Антоніу Гутерріша після завершення його другого п'ятирічного терміну наприкінці 2026 року. Як пише «Главком» з посиланням на Reuters, про це повідомив постійний представник Демократичної Республіки Конго при ООН Зенон Нгай Муконго, країна якого в липні головує в Раді Безпеки.

«Відбувся перший тур попереднього голосування. Кандидати будуть поінформовані про результати через своїх постійних представників від держав-членів, які висунули їхні кандидатури», – заявив Зенон Нгай Муконго у коментарі, оприлюдненому на офіційному ресурсі ООН.

Як проходило голосування

У першому закритому турі кожен із 15 членів Ради Безпеки міг оцінити кожного кандидата, обравши один із трьох варіантів:

«заохочується» (encourage);

«не рекомендується» (discourage);

«немає думки» (no opinion).

Варто зазначити, що такі голосування не є остаточними й не мають юридичної сили. Їх проводять, щоб визначити рівень підтримки кандидатів перед наступними раундами відбору. На цьому етапі також не розкривається, чи негативні оцінки надходять від постійних членів Ради Безпеки, які мають право вето.

Хто став лідером першого туру

За інформацією Reuters, найбільшу підтримку в першому неофіційному голосуванні отримала колишня віцепрезидентка Коста-Рики та нинішня генеральна секретарка Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) Ребека Грінспан. Вона набрала 10 голосів «заохочується».

Друге місце посіла колишня міністерка закордонних справ Гаяни Каролін Родрігес-Біркетт, яка отримала дев'ять позитивних голосів.

Третім став генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі з Аргентини, якого підтримали сім членів Ради Безпеки.

Серед інших кандидатів залишаються колишня президентка Чилі Мішель Бачелет, ексміністерка закордонних справ Еквадору Марія Фернанда Еспіноса, колишній президент Сенегалу Макі Салл та дипломат із Уганди Олара Отунну.

Коли буде наступний етап голосування

Зенон Нгай Муконго повідомив, що дату наступного туру ще не визначили. Це питання розглядатимуть у серпні, коли головування в Раді Безпеки перейде до Данії.

Очікується, що протягом найближчих місяців відбудеться ще кілька раундів неофіційного голосування, після чого Рада Безпеки рекомендує одного кандидата Генеральній Асамблеї ООН для остаточного затвердження. Для цього претендент має заручитися підтримкою щонайменше дев'яти членів Ради Безпеки та не отримати вето від жодного з п'яти постійних членів – США, Великої Британії, Франції, Китаю чи Росії.

До слова, нещодавно президент США Дональд Трамп висловив бажання бачити на посаді очільника ООН чинного президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно, зазначивши, що той «користується повагою у всьому світі та має особливу здатність об'єднувати людей».