Трамп планує пропустити перші праймеріз: у чому причина

Трамп розповів особам, які перебувають у його оточенні, що він вирішив утриматися від участі у дебатах у Мілвокі

Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує пропустити перші праймеріз республіканців, які відбудуться у середу, 23 серпня заради онлайн-інтерв’ю колишньому ведучому телеканалу Fox News Такеру Карлсону. Про це повідомляє The New York Times.

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За даними джерел, протягом останньої доби Трамп розповів особам, які перебувають у його оточенні, що він вирішив утриматися від участі у дебатах у Мілвокі в середу.

Зазначається, що протягом останніх кількох тижнів колишній президент звертався до помічників, альянсів та прихильників, щоб отримати пораду, що він повинен робити з праймеріз.

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До початку цього тижня Трамп створював у людей враження, що він розглядає можливість несподіваної появи в «останню хвилину» наступної середи.

Тим не менше, люди, близькі до нього, вже кілька місяців повідомляли, що ймовірно, він не візьме участь у перших двох дебатах серед республіканців. Серед організаторів заходу є популярний серед республіканців телеканал Fox News.

Час проведення інтерв'ю з Карлсоном поки що невідомий, проте є можливість, що воно також відбудеться 23 серпня.

Як відомо, за останні чотири з половиною місяці експрезидентові Дональду Трампу вже вчетверте висунули звинувачення у ряді справ.

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Раніше повідомлялося, що суддя Федерального суду округу Колумбія Таня Чаткен заборонила колишньому президентові США Дональду Трампу оприлюднювати деякі докази у справі про штурм Капітолію.

Нагадаємо, Окружний суд Вашингтона призначив запобіжний захід для Дональда Трампа у справі, що стосується звинувачення його в спробі фальсифікації виборів 2020 року. Згідно з умовами запобіжного заходу, Трамп зобов'язується дотримуватися федеральних і штатових законів, підписати зобов'язання про явку і з'являтися в суді після виклику.

2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у його спробах скасувати вибори 2020 року. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента.