Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп планує пропустити перші праймеріз: у чому причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Трамп планує пропустити перші праймеріз: у чому причина
Колишній президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Трамп розповів особам, які перебувають у його оточенні, що він вирішив утриматися від участі у дебатах у Мілвокі

Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує пропустити перші праймеріз республіканців, які відбудуться у середу, 23 серпня заради онлайн-інтерв’ю колишньому ведучому телеканалу Fox News Такеру Карлсону. Про це повідомляє The New York Times.

За даними джерел, протягом останньої доби Трамп розповів особам, які перебувають у його оточенні, що він вирішив утриматися від участі у дебатах у Мілвокі в середу.

Зазначається, що протягом останніх кількох тижнів колишній президент звертався до помічників, альянсів та прихильників, щоб отримати пораду, що він повинен робити з праймеріз.

До початку цього тижня Трамп створював у людей враження, що він розглядає можливість несподіваної появи в «останню хвилину» наступної середи.

Тим не менше, люди, близькі до нього, вже кілька місяців повідомляли, що ймовірно, він не візьме участь у перших двох дебатах серед республіканців. Серед організаторів заходу є популярний серед республіканців телеканал Fox News.

Час проведення інтерв'ю з Карлсоном поки що невідомий, проте є можливість, що воно також відбудеться 23 серпня.

Як відомо, за останні чотири з половиною місяці експрезидентові Дональду Трампу вже вчетверте висунули звинувачення у ряді справ.

Раніше повідомлялося, що суддя Федерального суду округу Колумбія Таня Чаткен заборонила колишньому президентові США Дональду Трампу оприлюднювати деякі докази у справі про штурм Капітолію. 

Нагадаємо, Окружний суд Вашингтона призначив запобіжний захід для Дональда Трампа у справі, що стосується звинувачення його в спробі фальсифікації виборів 2020 року. Згідно з умовами запобіжного заходу, Трамп зобов'язується дотримуватися федеральних і штатових законів, підписати зобов'язання про явку і з'являтися в суді після виклику.

2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у його спробах скасувати вибори 2020 року. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента.  

Теги: вибори Дональд Трамп суддя Колумбія президент штурм

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Царьова, Янукович не бідує
Зрадник Царьов розказав, де зараз мешкає Янукович
23 липня, 16:52
Трамп у черговий раз накинувся із звинуваченнями на свого політичного опонента
Трамп звинуватив Байдена у розкритті важливої таємниці США
24 липня, 15:50
Воєнний стан в Україні ввели через повномасштабне вторгнення Росії у лютому 2022 року
У найближчі дні Верховна Рада продовжить воєнний стан та мобілізацію – нардеп
26 липня, 09:02
Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії: хто отримав
Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії: хто отримав
28 липня, 13:04
Китай змінює риторику і, ймовірно, погоджується на розгляд української «формули миру»
The Wall Street Journal: Китай змінює риторику щодо України і приєднається до переговорів у Саудівській Аравії
3 серпня, 16:21
Путін готується до візиту у Туреччину
Коли Путін прилетить до Ердогана? Журналісти розкрили подробиці
7 серпня, 11:41
Володимир Зеленський та митрополит Халкедонський Еммануїл
Зеленський зустрівся із митрополитом Халкедонським Еммануїлом (фото)
10 серпня, 19:48
26 травня близько опівночі суддя скоїв наїзд на військовослужбовця Нацгвардії
Родина загиблого відмовляється від будь-яких грошей судді Тандира: «Головне, щоб він сів»
16 серпня, 13:24
Глава держави розповів про досягнення бійців, зокрема, біля Торецька, Бахмута, Костянтинівки
Зеленський відвідав штурмові бригади на східному фронті (фото)
16 серпня, 20:35

Соціум

Трамп планує пропустити перші праймеріз: у чому причина
Трамп планує пропустити перші праймеріз: у чому причина
У Латвії затримано громадянина країни за шпигунство на користь РФ
У Латвії затримано громадянина країни за шпигунство на користь РФ
США передали секретні технології для навчання українців на F-16 у Данії
США передали секретні технології для навчання українців на F-16 у Данії
Данія оголосила про початок навчання українських пілотів і назвала дату
Данія оголосила про початок навчання українських пілотів і назвала дату
Атака безпілотників на Москву: з'явились нові деталі
Атака безпілотників на Москву: з'явились нові деталі
Туреччину чекає новий потужний землетрус? Сейсмолог шокував ймовірними наслідками
Туреччину чекає новий потужний землетрус? Сейсмолог шокував ймовірними наслідками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Зброя для України. До чого тут Китай?
16K
Макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко: стали відомі деталі
16K
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
11K
Поставки російського зерна до однієї країни зросли на 5680%
11K
Коли будете повертатись додому? Українські біженці у Польщі дали чесну відповідь
11K
Українські діти відмовляються йти в польські школи: названо причину

Новини

Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Вчора, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Вчора, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Вчора, 05:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
17 серпня, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
17 серпня, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту