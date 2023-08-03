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Суд обрав запобіжний захід для Трампа у справі про спробу сфальсифікувати вибори

Діана Гасюк
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід для Трампа у справі про спробу сфальсифікувати вибори
Колишній президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Наступне засідання по справі назначили на 28 серпня цього року

Окружний суд Вашингтона призначив запобіжний захід для колишнього президента США Дональда Трампа у справі, що стосується звинувачення його в спробі фальсифікації виборів 2020 року. Про це повідомляє The New York Times.

Під час засідання федеральний прокурор Томас Віндом оголосив, що обидві сторони дійшли згоди стосовно запобіжного заходу щодо колишнього президента США Дональда Трампа в справі про спробу фальсифікації виборів 2020 року. Згідно з умовами запобіжного заходу, Трамп зобов'язується дотримуватися федеральних і штатових законів, підписати зобов'язання про явку і з'являтися в суді після виклику.

Також, в рамках угоди, він зобов'язується уникати будь-яких контактів зі свідками по справі, за винятком спілкування через своїх адвокатів. Дональд Трамп погодився з цими умовами запобіжного заходу.

Наступне засідання по справі назначили на 28 серпня цього року.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у його спробах скасувати вибори 2020 року. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента. 

Нагадаємо, що колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не припинить свою боротьбу за Білий дім, якщо його засудять у будь-якому з кримінальних розслідувань.

Міністерство юстиції США 28 липня висунуло додаткове звинувачення проти Дональда Трампа у справі про неналежне поводження із секретними матеріалами. До обвинувального висновку було додано пункт про «навмисне зберігання інформації про національну оборону» США.

Представник Трампа відкинув нові звинувачення і заявив, що це «відчайдушна і безуспішна спроба» адміністрації Джо Байдена «переслідувати президента Трампа та його оточення» і вплинути на президентську кампанію 2024 року.

У серпні 2022 року ФБР провело обшук у резиденції Трампа в Мар-а-Лаго в рамках розслідування справи про поводження з секретними документами, які експрезидент забрав із Білого дому, коли залишав посаду. У приміщенні знайшли 300 секретних матеріалів. У червні 2023 року журі присяжних звинуватило Трампа за 38 пунктами. За найважчими статтями звинувачення йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі. Сам Трамп не визнає провину. 

Початок судового процесу заплановано на травень 2024 року – у розпал виборчої кампанії.

Теги: суд Дональд Трамп прокурор

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