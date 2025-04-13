Головна Думки вголос Олеся Яхно
search button user button menu button
Олеся Яхно Політтехнологиня

Чому 2025 рік для України буде складнішим за попередній

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: reuters

Деструктивні наміри РФ

Днями міністр оборони Великої Британії Джон Гілі сказав, що 2025 рік стане критичним, закликавши союзників посилити військову підтримку України. Складно не погодитись. Більше того, критичним не лише для безпеки України і долі Європи як субʼєкта, а й для подальшої розвилки для світової системи загалом. Чи вона рухатиметься у бік права та правил, чи у бік сили.

Очевидно також, що один із адресатів цього повідомлення – це Сполучені Штати. З одного боку, Дональд Трамп сказав, що Володимир Путін затягує перемирʼя, і що Росія має «ворушитися». А з іншого – є заяви різних представників переговорної групи американської адміністрації щодо односторонніх територіальних поступок з боку України як способу зупинки війни. І також – активності з боку РФ розвивати двосторонній формат поверх війни, економічну та дипломатичну нормалізацію відносини з США, зберігаючи при цьому риторику про необхідність усунення «першопричин».

І, знаєте, коли я чую слово «нормалізація» у застосуванні до РФ і слово «першопричини» від Росії, автоматично виникає образ маніяка. У психіатрії часто описуються випадки прихованої маніакальності, коли, загалом, індиферентна до багатьох факторів людина (одягу, їжі, навколишнього середовища тощо), зовні спокійна і врівноважена, раптом «западає» на одну тему, різко змінюючи тон, тембр, ритм психіки. Те, що описував Лакан у своїх «Психозах». Те, що робить Росія по відношенню до України. Скажімо, коли заходить мова про сусіда, ви починаєте спостерігати різкий контраст та зміну емоційного стану: «Знаєте, мій сусід мені дуже не подобається. Чи не дає спокійно жити. Я скинув цеглину йому на голову з балкона. Влучив у ногу. Сусід залишився живим. Тепер я ще більше страждаю».

Так і Росія. Один із останніх прикладів – показовий – як пропагандисти подавали російську ракетну атаку на Кривий Ріг і смерть дітей від влучання балістики по дитячому майданчику. Коли стало зрозуміло, що тема «зустрічі українських військових командувачів і кураторів НАТО» не пройшла, далі зʼявилися трактовки «постановочних кадрів типу Бучі». Важко це сприймати, коли люди щодня несуть квіти та іграшки на місце безневинно вбитих. Лише один цей епізод війни дуже точно характеризує Росію і її наміри. Удавана «нормалізація» на адресу США (коли Кирил Дмітрієв розповідає про інвестиції) при збереженні проблемних «першопричин» саме у деструктивних намірах РФ як держави.

 

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін США війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Небо в Києві зранку, 12 квітня
Київ затягнуло смогом із запахом гару (фото)
Вчора, 09:25
У повітряному просторі столиці та навколо Києва було зафіксовано 11 ворожих дронів
Київ вночі атакували 11 ворожих дронів: як відпрацювала ППО
4 квiтня, 08:57
Чому вибори стали загрозою для демократій?
Як вибори стали зброєю проти демократії?
3 квiтня, 09:18
Антоніу Гутерріш: Україна має легітимний уряд
Путін пропонує встановити «тимчасову владу» в Україні: реакція ООН
28 березня, 19:50
Костантинов виступав за команду «Сокіл-99»
На Курщині ЗСУ ліквідували російського хокеїста
24 березня, 16:22
Росіяни пошкодили приватні будинки
Окупанти атакували Запоріжжя: є жертви (оновлено)
21 березня, 23:19
Стінг з дружиною Труді Стайлер підтримують Україну
Дружина британського співака Стінга зробила заяву про допомогу Україні
20 березня, 10:36
Під час проходження служби воїн отримав звання молодшого сержанта
Виконував бойові завдання на Донеччині та Харківщині. Згадаймо Дмитра Ростовцева
18 березня, 09:00
Кілька європейських країн відчувають збої в роботі супутників
Україна та країни ЄС поскаржились в ООН на російське втручання у роботу супутників
18 березня, 06:18

Олеся Яхно

Чому 2025 рік для України буде складнішим за попередній
Чому 2025 рік для України буде складнішим за попередній
Ядерний шантаж Росії і переговори у Стамбулі: чого чекати?
Ядерний шантаж Росії і переговори у Стамбулі: чого чекати?
Як війну в Україні бачать в інших країнах
Як війну в Україні бачать в інших країнах
Путін та ООН: чергова гібридна пастка Кремля
Путін та ООН: чергова гібридна пастка Кремля
Трамп ігнорує реальні наміри Путіна
Трамп ігнорує реальні наміри Путіна
Як Путін маніпулює мирними переговорами
Як Путін маніпулює мирними переговорами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 квітня: ситуація на фронті
79K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 квітня 2025
36K
Командири російського полоненого переконували матір, що син загинув, і пропонували забрати тіло
22K
Росія зробила заяву щодо китайців у своїй армії
15K
У Києві затримано відомого футболіста

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:16
Санкції проти пропагандистів та допомога від «Рамштайну». Головне за 11 квітня
11 квiтня, 21:17
11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 квiтня, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
10 квiтня, 21:36

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua