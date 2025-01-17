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Кандидат у президенти Румунії хоче вирити канал між Чорним та Каспійським морем

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Кандидат у президенти Румунії хоче вирити канал між Чорним та Каспійським морем
Політик вважає, що таким чином можливо було б швидше доставляти до країни товари з КНР
фото: Octav Ganea via REUTERS

Деталей щодо реалізації такої ідеї Джорджеску не навів

Ультраправий кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску висловив ідею, що якщо він стане президентом, Румунія імпортуватиме продукцію безпосередньо з Китаю через канал, який він побудує між Чорним і Каспійським морями. Про це повідомляє Digi24.

Свою ідею він озвучив в інтерв'ю. «Я прийшов з іншим проєктом. Більш масштабним. І я кажу, подивіться, Румунія – це кордон не тільки на Чорному морі. Вона також межує з Каспійським морем. Я будую коридор між Чорним і Каспійським морями, я йду до Китаю і маю вихід до Середземного моря. І це те, що я буду робити», – сказав Джорджеску. Крім того, за його словами, проєкт буде нібито підтриманий Сполученими Штатами.

Професор гідрології, з яким зв'язався Digi24, щоб обговорити ідею Джорджеску, сказав, що «немає сенсу витрачати час на обговорення нездійсненних ситуацій».

До слова, вже існує 101-кілометровий канал, що з'єднує Чорне море з Каспійським морем – Волго-Донський, який був відкритий у 1952 році, але знаходиться переважно на території Російської Федерації. 

У той же час, міжнародний транспортний маршрут між Чорним і Каспійським морями роками обговорюється на дипломатичному рівні, додають в Digi24. Цей маршрут має з'єднати Румунію, Грузію, Азербайджан і Туркменістан через поєднання морського, залізничного та автомобільного транспорту. У 2010 році з'явилися повідомлення про те, що Росія і Казахстан планують побудувати канал, що з'єднає Каспійське море з Азовським. Згідно з останньою інформацією, опублікованою на цю тему, проект все ще перебуває на стадії пропозицій.

Нагадаємо, що 24 листопада, у Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. До другого туру пройшли ультраправий політик Калін Джорджеску та ліберальна проєвропейська кандидатка Елена Ласконі. Однак згодом Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Тепер їх доведеться починати з нуля.

Також Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією ультраправого кандидата в президенти Каліна Джорджеску, який неочікувано переміг у першому турі виборів.

У документі румунської Служби інформації йдеться, що були отримані дані, які вказують про агресивну рекламну кампанію, проведену в обхід виборчого законодавства. Також є інформація про використання алгоритмів деяких соцмереж для підвищення популярності Джорджеску. А ще в документі сказано, що Румунія є «мішенню для російських гібридних дій, включно з кібератаками, витоками розвідувальної інформації та саботажем».

Також Румунія оголосила дати проведення двох турів президентських виборів. Вони відбудуться 23 березня (перший тур), та 6 квітня (тур другий) 2025 року.

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Теги: росія Чорне море Казахстан Румунія Азербайджан Туркменістан кордон

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