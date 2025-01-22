Після Мексики та Канади Трамп пригрозив додатковими митами ще одній країні

Трамп хоче примусити Пекін посилити протидію контрабанді синтетичного наркотика фентанілу з Китаю до США

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує з 1 лютого запровадити додаткові 10-відсоткові мита на увесь китайський імпорт, аби примусити Пекін посилити протидію контрабанді синтетичного наркотика фентанілу з Китаю до США. Про це американський лідер сказав у вівторок, на другий день після своєї інавгурації, повідомляє CNN.

«Нещодавно я мав розмову на цю тему (фентанілу, – «Главком») з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Я сказав, що ми не хочемо цього л*йна в нашій країні. Ми повинні зупинити це», – заявив Трамп.

За його словами, виготовлений у Китаї фентаніл, який є основною причиною великої кількості смертей американців від передозування, і боротьба з контрабандою якого стала одним із пріоритетів влади США, потрапляє до Штатів через Мексику й Канаду, тож підвищення мит на імпорт із цих країн має на меті спонукати їхні уряди посилити боротьбу зі смертельним препаратом.

«Ми говоримо про 10-відсоткове мито на всі китайські товари вже з 1 лютого на основі того факту, що вони (китайці) відправляють фентаніл до Мексики та Канади, звідки він потрапляє на американську територію», – заявив президент США.

Напередодні Трамп пригрозив 25%-відсотковими митами Мексиці та Канаді, але не згадав про Китай, хоча під час президентської кампанії тоді ще кандидат від Республіканської партії погрожував у разі своєї перемоги встановити підвищені до 20% тарифи на імпорт до США з усіх країн та запровадити окремі вищі мита для Мексики і Канади (25%), а також та покарати Китай, обклавши тарифами в 60% усі китайські товари, що надходять до США.

Канада вже склала список американських товарів вартістю $105 млрд, на які вона запровадить мита. Таких заходів буде вжито, якщо Трамп здійснить свою загрозу і схвалить тарифи у розмірі 25% на всі канадські товари.

Китайська сторона наразі утримується від коментарів із приводу погроз Трампа запровадити високі мита на імпорт із Китаю.

До слова, Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики.