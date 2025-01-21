Дональд Трамп заборонив трансгендерам служити в армії США – Politico

Ще у 2019 році в армії США служило до 8 тис. трансгендерів

Президент Дональд Трамп підписав указ, який скасовує положення, що дозволяє трансгендерним особам служити в армії Сполучених Штатів. Про це пише Politico.

Трамп скасував указ свого попередника Джо Байдена. У матеріалі наголошується, що хоча нова заборона ще не введена, скасування цього положення відкриває можливість для її впровадження в майбутньому.

«Хоч Трамп не ввів нової заборони, скасування указу періоду Байдена розчищає дорогу для цього», – пише Politico.

За даними Міністерства оборони США, у 2019 році до запровадження першої заборони Трампа в армії служило до 8 тис. трансгендерів.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики.

Президент України Володимир Зеленський налаштований на угоду для закінчення війни. Про це заявив президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті Білого дому. Президент США також анонсував нові контакти з лідером КНР Сі Цзіньпіном, але не повідомив, коли вони можуть відбутися.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп уже підписав указ про вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я. Це може негативно вплинути на глобальну систему охорони здоров’я та ускладнити боротьбу з майбутніми пандеміями.