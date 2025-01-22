США відправляють тисячі військовослужбовців на кордон з Мексикою – CNN

На кордоні перебувають приблизно 2,2 тис. американських військовослужбовців

Тисячі американських військовослужбовців прибудуть до кордону з Мексикою після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився посилити там військову присутність. Про це повідомляє CNN.

За даними ЗМІ, на кордоні перебувають приблизно 2,2 тис. військовослужбовців у складі об'єднаної оперативної групи «Північ». Вони підтримують роботу митно-прикордонної служби США й виконують здебільшого логістичні та адміністративні завдання: ведення даних, моніторинг, виявлення та технічне обслуговування транспортних засобів.

Як зазначає CNN, найближчими тижнями буде направлено нові сили, проте наразі невідомо, чи будуть вони озброєні. Також жоден з військовослужбовців не має повноважень виконувати функції правоохоронних органів.

Закон США забороняє американським військовим, які перебувають на чинній службі, брати участь у внутрішніх правоохоронних заходах без відповідного дозволу.

Кількість мігрантів, які перетинають південний кордон, останнім часом зменшилася. За словами представника міністерства внутрішньої безпеки, щодня кордон нелегально перетинають від 1100 до 1,3 тис. мігрантів.

Також після інавгурації президента США адміністрація Трампа припинила використання застосунку CBP One, який давав змогу мігрантам, що бажають в'їхати до США, записуватися на прийом у пункті в'їзду.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп доручив урядовим установам більше не видавати документи про американське громадянство дітям, які народилися у Штатах, від батьків, які не мають законного статусу, йдеться в указі, який він підписав в Овальному кабінеті 20 січня після своєї інавгурації.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про плани ввести 25% мита на товари з Канади та Мексики починаючи з 1 лютого 2025 року. У 2024 році США імпортували товарів на $475 млрд з Мексики й на $418 млрд з Канади, що становить 30% всього імпорту США. Експорт США до цих країн також значний: $354 млрд до Канади й $322 млрд до Мексики.