Трамп готується до масових протестів? Що означає новий план Пентагону

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Трамп готується до масових протестів? Що означає новий план Пентагону
Трампа планує сформувати сили швидкого реагування, аби боротись із протестами
Трамп оголосив про федеральний контроль над поліцією Вашингтона та обіцяє ввести Національну гвардію в столицю

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує сформувати сили швидкого реагування щодо боротьби з порушеннями громадського порядку для придушення можливих заворушень. Як повідомляє «Главком» про це пише The Washington Post.

Адміністрація Трампа розглядає плани зі створення «Сил швидкого реагування на внутрішні громадянські заворушення». Це спеціальне формування, що складатиметься з сотень бійців Національної гвардії, завданням якого буде швидке розгортання в американських містах у разі протестів чи інших заворушень. Про це свідчать внутрішні документи Пентагону, які опинилися у розпорядженні The Washington Post.

За інформацією газети, до складу спецпідрозділу увійдуть сотні військовослужбовців Національної гвардії. Їм буде доручено оперативно прибувати до американських міст, де відбуваються масові протести чи заворушення.

«Згідно з планом, 600 військовослужбовців повинні перебувати в постійній бойовій готовності, щоб їх можна було розгорнути всього за годину... Вони будуть поділені на дві групи по 300 осіб і розміщені на військових базах в Алабамі та Аризоні, щоб контролювати регіони на схід та захід від річки Міссісіпі відповідно», – йдеться у статті.

Очікується, що створення сил швидкого реагування може коштувати сотні мільйонів доларів.

До слова, раніше протести охопили низку міст США, і 11 млн американців виступили проти політики Трампа.

У суботу, 14 червня, в низці великих міст США люди вийшли на мітинги проти політики президента США. Протести під назвою No kings («Без королів») відбулись на тлі святкування 250-річчя армії США, військового параду у Вашингтоні та 79-го дня народження американського лідера.

Теги: Адміністрація Президента США Дональд Трамп документи протест

