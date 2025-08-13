Головна Техно HiTech
Розкрито деталі «Золотого куполу» Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Розкрито деталі «Золотого куполу» Трампа
Трамп пообіцяв для США новітню систему ППО
фото із відкритих джерел

Флагманська система протиракетної оборони адміністрації Трампа «Золотий купол» включатиме чотири рівні – один супутниковий та три наземні 

Нова система протиракетної оборони (ПРО) «Золотий купол» у США включатиме чотири ешелони захисту. Як пише «Главком», подробиці опублікувало агентство Reuters.

Згідно з урядовою презентацією, вперше оприлюдненою Reuters, адміністрація Трампа планує створити багатошарову систему протиракетної оборони «Золотий купол» (Golden Dome), яка буде складатися з чотирьох рівнів – одного космічного і трьох наземних. За попередніми оцінками, проєкт коштуватиме $175 млрд і має бути завершений до 2028 року.

Презентація, яка пройшла під гаслом «Рухайся швидко, думай масштабно!», була представлена 3 тис. оборонним підрядникам. Вона розкриває складну архітектуру системи, яка має захистити територію США, Аляску та Гаваї.

Також стало відомо, що Пентагон планує витратити$ 25 млрд на «Золотий купол». Крім того, глава Білого дому запросив у Конгресу США понад $1 трлн оборонного бюджету, що на 13% більше, ніж виділені кошти на 2025 рік.

 Архітектура системи та ключові компоненти

Система «Золотий купол» є значно масштабнішою версією ізраїльського «Залізного купола» і включатиме:

  • Космічний шар: Супутники для виявлення та відстеження ракет.
  • Три наземні шари: Складаються з ракет-перехоплювачів, радарних масивів та, можливо, лазерів.

Особливою новизною є заплановане створення нового великого ракетного поля на Середньому Заході для перехоплювачів нового покоління (NGI), які є частиною «верхнього шару» оборони. Це розширить мережу GMD, що наразі захищає США від міжконтинентальних балістичних ракет. Також буде розгорнуто 11 батарей малої дальності, а для «нижнього шару» оборони будуть використані системи Patriot. 

Головна мета «Золотого купола»: збивати ворожі ракети під час їхньої «фази розгону» – повільного підйому через атмосферу. Однак проєкт стикається з технологічними проблемами, зокрема з відсутністю технології для апарату, здатного витримати повторний вхід в атмосферу під час перехоплення ракети.

Один з американських чиновників зазначив: «У них є багато грошей, але вони ще не визначили, скільки це коштуватиме». Також цікавим є той факт, що в презентації не було згадано компанію SpaceX Ілона Маска, яка раніше брала участь у тендерах на отримання контрактів.

Проєктом керує генерал Космічних сил Майкл Гетлейн, який має чіткі терміни для розробки та представлення плану реалізації, включно з повною системою, до кінця цього року.

До слова, Пентагон запланував своє перше випробування системи протиракетної оборони «Золотий купол» перед наступними президентськими виборами у 2028 році.

