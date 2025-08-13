Головна Країна Політика
Зеленський відправився до Німеччини: що на порядку денному

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Зеленський відправився до Берліну
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Президент візьме участь у відеоконференції з Рютте, Трампом та європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський 13 серпня відправився до Німеччини, де проведе зустріч із канцлером та поговорить із європейськими лідерами. Про це повідомляє прессекретар «Главком» із посиланням на заяву його прессекретаря Сергія Никифорова для журналістів.

Український лідер проведе двосторонню зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріх Мерцом. Після цього вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, а також з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Дональдом Трампом.

«Президент сьогодні працює у Берліні. Буде двостороння зустріч із федеральним канцлером Мерцем, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом», - сказав Никифоров.

Також не виключено, що український лідер та Мерц зроблять заяви після зустрічі. Це може статися приблизно о 17:00. Никифоров також підтвердив, що сьогодні відбудеться засідання Коаліції охочих.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп проведе віртуальну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Це станеться перед його самітом із російським диктатором Володимиром Путіним. 

Американський лідер зустрінеться з російським диктатором 15 серпня в місті Анкоридж на Алясці.  За словами Трампа, в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому на це, що успіх вони підкреслюють непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам ЄС та заявив, що закінчення війни має бути «чесним». Також він наголосив, що українці не віддадуть території РФ.

