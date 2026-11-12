Зеленський обговорив із Рютте проблеми Starshield та дефіцит ракет ППО

Володимир Зеленський і Марк Рютте під час зустрічі, присвяченої захисту українського неба

Президент наголосив, що перебої із супутниковим зв'язком ускладнюють перехоплення російських реактивних дронів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої обговорив захист українського неба, дефіцит протибалістичних ракет та перебої в роботі супутникової системи Starshield. За словами глави держави, обмеження зв'язку послаблюють можливості української протиповітряної оборони на тлі активізації мирних переговорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Зеленського.

Президент подякував генеральному секретарю НАТО за постійну підтримку України в захисті повітряного простору. Водночас він наголосив, що ситуація залишається складною через інтенсивність російських атак.

За словами Зеленського, лише за перший тиждень листопада Росія запустила по Україні 115 ракет різних типів, а також тисячі керованих авіабомб і реактивних «шахедів».

Окрему увагу під час зустрічі приділили нестачі протибалістичних ракет, якою російські війська користуються для ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Додаткові труднощі створюють перебої в роботі супутникової системи Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях України.

«Крім постійного дефіциту антибалістики, яким користується Росія, щоб розбивати нашу енергетику, значних складнощів додають перебої в роботі Starshield вздовж лінії фронту і на українських тимчасово окупованих територіях. Це значно обмежує можливості перехоплювати реактивні «шахеди». Звісно, виграють від цього тільки росіяни», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що забезпечення України необхідними засобами протиповітряної оборони набуває особливого значення на тлі активізації тристоронніх переговорів щодо завершення війни.

«Тепер, коли активізувались тристоронні перемовини, важливо, щоб Україна не була з порожніми пусковими ППО і мала як захистити себе. Штучні обмеження не працюють на мир – вони працюють на агресора», – підкреслив глава держави.

За підсумками зустрічі Зеленський подякував Рютте за готовність допомагати Україні з отриманням ракет PAC-2 і PAC-3 для комплексів Patriot. Водночас конкретних обсягів і термінів можливих постачань президент не назвав.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про повторне обмеження роботи Starlink на тлі мирних переговорів. За даними Financial Times, українські посадовці підозрюють, що нові обмеження могли бути запроваджені для посилення тиску на Київ під час дипломатичних консультацій. Фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов повідомляв, що через втрату зв'язку виникли проблеми з роботою вертольотів і реактивних дронів-перехоплювачів.

Також «Главком» писав про заклик Єврокомісії терміново відновити роботу Starshield для України. Речник Єврокомісії Томас Реньє наголосив, що супутниковий зв'язок необхідний українським військовим для захисту населення та території країни.