Чи приїде Трамп до Москви 9 травня? Відповідь Кремля
Кремль розповів, чи планується візит Трампа на парад
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що можливість візиту президента США Дональда Трампа на парад 9 травня в Москву не обговорювалася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на interfax.ru.
«Про це не йшлося», – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про можливу участь американського лідера у параді 9 травня.
Нагадаємо, що президент Сербії Александар Вучич заявив, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі в російській столиці. Як відомо, Вучич вже підтверджував намір відвідати Москву 9 травня, а також пообіцяв направити підрозділ збройних сил Сербії для участі у параді.
До слова, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас застерегла європейських лідерів від участі у святкуваннях до Дня перемоги у Москві. Кремль розкритикував заяву Каллас.
Своєю чергою Politico пише, що український уряд запросив високопосадовців європейських держав 9 травня до Києва на знак демонстрації дипломатичної сили проти щорічного військового параду президента Росії Володимира Путіна в Москві того ж дня.
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