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Чи приїде Трамп до Москви 9 травня? Відповідь Кремля

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чи приїде Трамп до Москви 9 травня? Відповідь Кремля
фото: АР

Кремль розповів, чи планується візит Трампа на парад

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що можливість візиту президента США Дональда Трампа на парад 9 травня в Москву не обговорювалася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на interfax.ru.

«Про це не йшлося», – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про можливу участь американського лідера у параді 9 травня.

Нагадаємо, що президент Сербії Александар Вучич заявив, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі в російській столиці. Як відомо, Вучич вже підтверджував намір відвідати Москву 9 травня, а також пообіцяв направити підрозділ збройних сил Сербії для участі у параді.

До слова, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас застерегла європейських лідерів від участі у святкуваннях до Дня перемоги у Москві. Кремль розкритикував заяву Каллас.

Своєю чергою Politico пише, що український уряд запросив високопосадовців європейських держав 9 травня до Києва на знак демонстрації дипломатичної сили проти щорічного військового параду президента Росії Володимира Путіна в Москві того ж дня.

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Теги: Дональд Трамп путін Дмитро Пєсков

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