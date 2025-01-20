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Папа Римський звернувся до Трампа перед інавгурацією

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Папа Римський звернувся до Трампа перед інавгурацією
Папа Римський Франциск побажав мудрості новообраному президенту США Дональду Трампу
фото: Reuters

Понтифік висловив сподівання, що Бог наділить Трампа «мудрістю, силою та захистом» під час виконання президентських обов'язків

У понеділок, 20 січня, Папа Римський Франциск побажав мудрості новообраному президенту США Дональду Трампу в традиційному зверненні з нагоди його інавгурації. Про це повідомляє Reuters.

У своєму зверненні понтифік, який раніше критикував антиіммігрантські висловлювання Трампа, висловив сподівання, що Бог наділить його «мудрістю, силою та захистом» під час виконання президентських обов'язків.

«Я сподіваюся, що під вашим керівництвом американський народ процвітатиме і завжди прагнутиме будувати більш справедливе суспільство, в якому не буде місця для ненависті, дискримінації або виключення», – зазначив Папа Римський, звертаючись до Трампа.

Папа Франциск, який очолює Католицьку церкву з 2013 року, в останні роки не раз відкрито критикував політику Трампа. Зокрема, понтифік раніше висловлював різку незгоду з антимігрантською риторикою Трампа. 

Нагадаємо, що сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).

Подію транслюватимуть на офіційних сторінках Білого дому. В прямому ефірі інавгурацію Трампа покажуть канали ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC і PBS. Також «Голос Америки» покаже інавгурацію на своєму YouTube з коментарями українською.

Зазначимо, що обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики.

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Теги: США Папа Римський Дональд Трамп інавгурація обмеження

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