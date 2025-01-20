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Трамп після інавгурації оголосить надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою – Reuters

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Трамп після інавгурації оголосить надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою – Reuters
Трамп планує призупинити програму переселення біженців у США щонайменше на чотири місяці
фото з відкритих джерел

Повідомляється, що сьогодні, 20 січня, Трамп має намір ухвалити 10 указів і заходів, спрямованих на посилення охорони кордонів і збільшення кількості депортацій

Обраний президент США Дональд Трамп після інавгурації планує оголосити надзвичайну ситуацію на кордоні з Мексикою. Для цього він підготував заходи проти легальної та нелегальної імміграції. Про це повідомляє Reuters.

Як розповів виданню неназваний майбутній співробітник адміністрації Трампа, обраний президент хоче оголосити нелегальну імміграцію на американо-мексиканському кордоні надзвичайною ситуацією. Таким рішенням він підкріпить будівництво прикордонної стіни і направлення на кордон додаткових військ.

Співрозмовник Reuters уточнив, що сьогодні, 20 січня, Трамп має намір ухвалити 10 указів і заходів, спрямованих на посилення охорони кордонів і збільшення кількості депортацій.

За словами чиновника, також майбутній президент США видасть указ, який скасовує право на громадянство за правом народження для народжених у США дітей, чиї батьки не мають легального імміграційного статусу.

Він також планує призупинити програму переселення біженців у США щонайменше на чотири місяці.

Майбутній співробітник адміністрації Трампа додав, що 47-й президент планує внести злочинні картелі до списку іноземних терористичних організацій.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).

Подію транслюватимуть на офіційних сторінках Білого дому. В прямому ефірі інавгурацію Трампа покажуть канали ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC і PBS. Також «Голос Америки» покаже інавгурацію на своєму YouTube з коментарями українською.

Зазначимо, що обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики.

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Теги: Дональд Трамп будівництво президент батьки інавгурація кордон YouTube громадянство

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