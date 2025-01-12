Радник Трампа розповів, коли відбудеться зустріч із Путіном, від якої очікують миру

Трамп заявив, що знає про бажання Путіна зустрітися із ним

Команда новообраного президента США Дональда Трампа працює над організацією телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це розповів Майк Волц, якого Трамп вирішив призначити на посаду свого радника з національної безпеки, в етері ABC News.

«Ми над цим працюємо. Я очікую дзвінка принаймні найближчими днями та тижнями», – наголосив він.

Волц вважає, що припинення вогню стало б «неймовірно позитивним першим кроком» з обох сторін, що дозволило б згодом знайти певне переговорне рішення.

«Усі знають, що це має закінчитися якимось дипломатичним шляхом. Я просто не думаю, що реально сказати, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного дюйма української землі», – заявив радник Трампа.

Нагадаємо, під час своєї минулої пресконференції Трамп заявив, що знає про бажання Путіна зустрітися із ним. А втім, робити це до своєї інавгурації, що запланована на 20 січня, республіканець вважає «недоречним». Однак згодом він заявив, що підготовка до зустрічі з Путіном уже триває – вона відбудеться після інавгурації.

Раніше речник Білого дому заявив, що Україна і Росія наразі не готові до переговорів.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп готується до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, політик вже працює над організацією зустрічі.

Інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Як повідомлялося, Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп вирішив призначити спеціальним посланцем щодо України, прагне знайти рішення щодо війни протягом 100 днів від моменту інавгурації 20 січня.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін має намір з ним зустрітись.