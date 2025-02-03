Президент США знайшов нового покупця TikTok

Рішення про продаж соцмережі буде ухвалено цього місяця

Дональд Трамп хоче створити суверенний фонд добробуту, який купив би TikTok

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який зобов'язує Міністерства фінансів і торгівлі США створити суверенний фонд добробуту. Саме він, за словами Трампа, може придбати TikTok. Про це повідомляє Reuters.

«Ми збираємося підняти цю справу протягом наступних 12 місяців. Ми збираємося монетизувати активну частину балансу США для американського народу. Це буде комбінація ліквідних активів, активів, які ми маємо в цій країні, оскільки ми працюємо над тим, щоб вивести їх на ринок для американського народу», – сказав американський президент.

Раніше Трамп вже пропонував створити такий державний інвестиційний інструмент, заявивши, що він може фінансувати «великі національні починання», зокрема інфраструктурні проєкти, виробництво та медичні дослідження. Президент вважає, що фонд може фінансуватися за рахунок «тарифів та інших розумних речей».

Суверенний фонд (або суверенний фонд добробуту, англ. Sovereign Wealth Fund, SWF) – це державний інвестиційний фонд, створений урядом для управління національними резервами та інвестування у різні активи з метою отримання прибутку та забезпечення фінансової стабільності країни.

За даними Міжнародного форуму суверенних фондів, у світі налічується понад 90 таких фондів, які управляють активами на суму понад $8 трлн.

Нагадаємо, компанія Perplexity AI, що займається розробкою технологій штучного інтелекту, виступила з новою пропозицією про злиття з сервісом створення та перегляду коротких відео TikTok, що передбачає установа холдингу NewCo.

Вперше про бажання придбати TikTok Perplexity AI повідомила 19 січня. Початкова пропозиція повинна була дозволити акціонерам TikTok зберегти свої частки і надати Perplexity AI, що базується в Каліфорнії, доступ до відеороликів сервісу. Наразі передбачається, що акціонери TikTok зможуть отримати частки у новому холдингу.

Як відомо, президент США 25 січня заявив, що обговорює питання придбання TikTok із «дуже впливовими людьми». На думку Трампа, збереження цієї соцмережі для американських користувачів буде вигідним для США з економічного погляду. Трамп відкинув побоювання щодо Китаю та TikTok, заявивши, що медіаплатформа не становить такої значної загрози національній безпеці США, як стверджують її критики.

Трамп раніше заявив, що він відкритий для того, щоб Ілон Маск купив відеохостинг TikTok.

До слова, TikTok має намір укласти угоду, яка гарантує, що платформа зможе вільно функціонувати в США. Про це заявив генеральний директор General Atlantic Білл Форд на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.