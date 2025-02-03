Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Президент США знайшов нового покупця TikTok

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент США знайшов нового покупця TikTok
Рішення про продаж соцмережі буде ухвалено цього місяця
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп хоче створити суверенний фонд добробуту, який купив би TikTok

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який зобов'язує Міністерства фінансів і торгівлі США створити суверенний фонд добробуту. Саме він, за словами Трампа, може придбати TikTok. Про це повідомляє Reuters.

«Ми збираємося підняти цю справу протягом наступних 12 місяців. Ми збираємося монетизувати активну частину балансу США для американського народу. Це буде комбінація ліквідних активів, активів, які ми маємо в цій країні, оскільки ми працюємо над тим, щоб вивести їх на ринок для американського народу», – сказав американський президент.

Раніше Трамп вже пропонував створити такий державний інвестиційний інструмент, заявивши, що він може фінансувати «великі національні починання», зокрема інфраструктурні проєкти, виробництво та медичні дослідження. Президент вважає, що фонд може фінансуватися за рахунок «тарифів та інших розумних речей».

Суверенний фонд (або суверенний фонд добробуту, англ. Sovereign Wealth Fund, SWF) – це державний інвестиційний фонд, створений урядом для управління національними резервами та інвестування у різні активи з метою отримання прибутку та забезпечення фінансової стабільності країни.

За даними Міжнародного форуму суверенних фондів, у світі налічується понад 90 таких фондів, які управляють активами на суму понад $8 трлн.

Нагадаємо, компанія Perplexity AI, що займається розробкою технологій штучного інтелекту, виступила з новою пропозицією про злиття з сервісом створення та перегляду коротких відео TikTok, що передбачає установа холдингу NewCo.

Вперше про бажання придбати TikTok Perplexity AI повідомила 19 січня. Початкова пропозиція повинна була дозволити акціонерам TikTok зберегти свої частки і надати Perplexity AI, що базується в Каліфорнії, доступ до відеороликів сервісу. Наразі передбачається, що акціонери TikTok зможуть отримати частки у новому холдингу.

Як відомо, президент США 25 січня заявив, що обговорює питання придбання TikTok із «дуже впливовими людьми». На думку Трампа, збереження цієї соцмережі для американських користувачів буде вигідним для США з економічного погляду. Трамп відкинув побоювання щодо Китаю та TikTok, заявивши, що медіаплатформа не становить такої значної загрози національній безпеці США, як стверджують її критики.

Трамп раніше заявив, що він відкритий для того, щоб Ілон Маск купив відеохостинг TikTok.

До слова, TikTok має намір укласти угоду, яка гарантує, що платформа зможе вільно функціонувати в США. Про це заявив генеральний директор General Atlantic Білл Форд на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп TikTok соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

База в Гуантанамо раніше використовувалася для утримання військовополонених, зокрема причетних до терактів 11 вересня
Трамп планує розміщення депортованих мігрантів у таборі Гуантанамо
30 сiчня, 00:28
Головні новини ночі проти 27 січня
Попередні результати виборів у Білорусі, між США та Колумбією назріває конфлікт: головне за ніч
27 сiчня, 05:58
Наразі невідомо, кого саме Росія хоче призначити послом у США
Москва уклінно просить Трампа змилуватися над своїм новом послом
24 сiчня, 13:46
Сполучені Штати будували та управляли Панамським каналом протягом десятиліть. Але у 1977 році були підписані дві угоди, які забезпечили поступове передання каналу під контроль Панами
Панама поскаржилася ООН на погрози Трампа щодо каналу
22 сiчня, 15:26
Головні новини ночі проти 22 січня
Новий пакет військової допомоги Україні від Фінляндії, Трамп пригрозив Росії санкціями: головне за ніч
22 сiчня, 06:06
Трамп заявив, що розгляне можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії
Трамп заявив, що готовий посилити санкції проти Росії
22 сiчня, 01:44
Деякі експерти вже звинуватили Трампа в тому, що таким чином він наживається на президентстві
Криптовалюта від Трампа. Що про неї відомо і чому вона спричинила ажіотаж
20 сiчня, 09:16
У 12 років Анна Підвербна важила 111 кг. Усе через нездорове харчування, оскільки мати годувала дівчинку макаронами з хлібом
Схудла на 41 кг, зробила операцію на очах. Як змінилася донька найстаршої матері України
10 сiчня, 10:56
Віце-президент Камала Гарріс тисне руку спікеру Палати представників Майку Джонсону в Капітолії, 6 січня 2025 року
Конгрес офіційно затвердив перемогу Трампа на президентських виборах у США
6 сiчня, 21:45

Телеком

Президент США знайшов нового покупця TikTok
Президент США знайшов нового покупця TikTok
Медичні сповіщення надходитимуть у «Дію»
Медичні сповіщення надходитимуть у «Дію»
WhatsApp більше не підтримує старі версії iOS: що відомо
WhatsApp більше не підтримує старі версії iOS: що відомо
ЦПД попереджає про DeepSeek: чим загрожує китайська модель штучного інтелекту
ЦПД попереджає про DeepSeek: чим загрожує китайська модель штучного інтелекту
Microsoft веде переговори про купівлю TikTok – Трамп
Microsoft веде переговори про купівлю TikTok – Трамп
Lifecell підвищує вартість тарифів на 34%: зростання торкнеться не всіх
Lifecell підвищує вартість тарифів на 34%: зростання торкнеться не всіх

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 лютого: ситуація на фронті
113K
Драпатий заборонив переводити у піхоту ще одну категорію військовослужбовців
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 лютого 2025
22K
Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поспівчувала росіянам і спровокувала хейт у мережі
17K
Змінюється дедлайн проходження ВЛК для обмежено придатних: що передбачає новий законопроєкт
14K
Втрати ворога станом на 3 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Сьогодні, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Сьогодні, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого
Вчора, 06:00
Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua