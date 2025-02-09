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Ілон Маск заявив, що його не цікавить покупка відеохостингу TikTok

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Ілон Маск заявив, що його не цікавить покупка відеохостингу TikTok
Американський мільярдер, інженер Ілон Маск
фото з відкритих джерел

Раніше Трамп заявляв, що він відкритий до того, що TikTok купив Ілон Маск

Американський мільярдер, інженер Ілон Маск не зацікавлений у купівлі китайського відеохостингу TikTok. Про це Маск заявив під час віртуальної зустрічі на економічному саміті WELT, передає CNN.

«Я не робив ставку на TikTok і не маю жодних планів щодо того, що б я робив, якби у мене був TikTok», – сказав Маск.

Вважалося, що одним з потенційним претендентів на покупку TikTok стане найбагатша людина світу Маск, однак він не розглядає ідею придбання цього відеохостингу.

Варто зазначити, що 18 січня, застосунок TikTok припинив роботу в Сполучених Штатах. Однак згодом відеохостинг відновив роботу на тлі заяви Трампа про відкладання блокування соцмережі. Блокування відбулося після того, як 17 січня Верховний суд підтримав заборону, яка була ухвалена Конгресом та підписана президентом Джо Байденом у квітні. 

25 січня американський лідер заявив, що обговорює питання придбання TikTok із «дуже впливовими людьми». На думку Трампа, збереження цієї соцмережі для американських користувачів буде вигідним для США з економічного погляду. 

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що він відкритий для того, щоб Ілон Маск купив відеохостинг TikTok.

Згодом Трамп підписав указ, який зобов'язує Міністерства фінансів і торгівлі США створити суверенний фонд добробуту. Саме він, за словами Трампа, може придбати TikTok. 

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Теги: Дональд Трамп Ілон Маск TikTok

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