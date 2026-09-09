Трамп заявив, що Путін готовий домовлятися та звернувся до Зеленського

Президент США заявив, що Москва готова до домовленостей, і припустив нову зустріч із російським лідером

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін налаштований на досягнення домовленостей щодо України. За словами американського президента, їхня розмова була «чудовою». Про це він розповів під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

«Путін налаштований на домовленості щодо України. У нас була чудова розмова», – заявив Трамп. Водночас президент США висловив сподівання, що президент України Володимир Зеленський також буде готовий укласти угоду. «Було б добре, якби Зеленський також хотів укласти угоду», – сказав Трамп.

Трамп також заявив, що особистий конфлікт між Зеленським і Путіним може затримувати укладення домовленостей. «Затримка – це двоє людей, які ненавидять одне одного», – сказав президент США.

За словами Трампа, попри це він упевнений у можливості досягти угоди після розмов зі сторонами. «Я розуміюся на угодах, і це двоє людей, які втомилися воювати», – заявив він.

Трамп також заявив, що вважає можливою нову двосторонню зустріч із Путіним найближчим часом. Він не уточнив, де саме вона може відбутися та коли.

Телефонна розмова Трампа і Путіна відбулася після переговорів американських спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російською стороною в Москві та із Зеленським у Києві. Кремль повідомив, що лідери говорили близько години та обговорили шляхи якнайшвидшого припинення війни.

Раніше Трамп уже заявляв, що хотів би провести нову зустріч із Путіним, коли сторони будуть готові перейти до укладення мирної угоди. Поки конкретної домовленості про новий саміт Трампа і Путіна, а також про завершення війни між Україною та Росією не оголошено.