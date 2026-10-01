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Росія відповіла на висилку своїх дипломатів з Угорщини

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія відповіла на висилку своїх дипломатів з Угорщини
Угорські дипломати мають залишити Росію протягом двох тижнів
фото з відкритих джерел

У Москві назвали рішення Будапешта «безпідставним» і «відверто недружнім»

Росія вислала групу угорських дипломатів у відповідь на вересневе видворення 10 співробітників російського посольства з Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

1 жовтня міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасового повіреного у справах Угорщини в Росії Габора Гергіча. Йому вручили протест через рішення Будапешта від 8 вересня. У російському відомстві назвали дії Угорщини «безпідставними» та «відверто недружніми». У відповідь Москва вирішила видворити групу співробітників угорських представництв.

Рішення стосується співробітників:

  • посольства Угорщини в Москві;
  • генерального консульства в Санкт-Петербурзі;
  • генерального консульства в Казані.

Угорські дипломати мають покинути Росію протягом двох тижнів. Скількох саме осіб стосується рішення, Москва не уточнила, зазначає видання.

Що передувало рішенню Москви

8 вересня Будапешт оголосив про видворення 10 співробітників російського посольства. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що влада виявила діяльність російських дипломатів, несумісну з дипломатичним статусом за Віденською конвенцією. Подробиць угорська сторона не навела. Того ж дня співробітник угорського МЗС передав послові Росії офіційне повідомлення про це рішення.

Москва одразу пообіцяла відповісти. Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що відповідь буде «жорсткою і болючою». У Москві не розкрили, які саме заходи вжиють.

«Угорщина не зацікавлена в ескалації дипломатичної напруженості, але водночас дотримується свого рішення, ухваленого з міркувань національної безпеки», – йдеться в заяві угорського МЗС.

Відомство додало, що угорські представництва в Росії й надалі працюватимуть.

Дипломатична напруга зростає

Взаємні видворення відбуваються на тлі посиленої уваги європейських країн до діяльності російських посольств. Так, 23 вересня Чехія запровадила нові правила пересування для російських дипломатів. Відтепер дипломатам з Росії потрібно заздалегідь повідомляти про намір перетнути чеський кордон, вказуючи мету поїздки, маршрут і тривалість перебування.

Видворення 10 російських дипломатів стало найбільшим одноразовим для Угорщини.

Нагадаємо, у травні міністерство закордонних справ Угорщини викликало російського посла через масовану повітряну атаку Росії на Закарпаття. Про це заявив прем'єр-міністр Петер Мадяр після першого засідання свого уряду.

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Теги: дипломатія Москва Угорщина Будапешт

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