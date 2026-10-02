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ЄС схвалив нові правила для видворення нелегалів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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ЄС схвалив нові правила для видворення нелегалів
Громадяни третіх країн без права залишатися в Євросоюзі зобов'язані виїхати
фото: AFP

Двоє з трьох людей, яким наказали залишити ЄС, не виїжджають

Рада ЄС 1 жовтня остаточно затвердила регламент, який запроваджує єдині процедури повернення для громадян третіх країн без права на перебування в Євросоюзі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Новий регламент доповнює Пакт ЄС про міграцію та притулок і встановлює спільний порядок повернення громадян третіх країн, які незаконно перебувають у державах Євросоюзу. Політичну домовленість щодо тексту Рада й Європарламент узгодили 1 червня. Далі, 17 червня, депутати проголосували за регламент: 418 підтримали, 218 виступили проти, ще 30 утрималися.

За словами міністра юстиції, внутрішніх справ і міграції Ірландії Джима О'Каллагана, приблизно двоє з трьох людей, яким наказали залишити Євросоюз, фактично не виїжджають. Ухвалені норми допоможуть країнам-членам швидко й ефективно виконувати рішення про повернення. «Це вкрай важливо для спільного підходу до управління міграцією в межах пакту», – підкреслив міністр.

У Раді ЄС наголосили, що всі заходи щодо повернення мають здійснюватися з повною повагою до основних прав людини.

Санкції за відмову співпрацювати

Громадяни третіх країн без права залишатися в Євросоюзі зобов'язані виїхати з держави, яка ухвалила рішення про повернення, і взаємодіяти з місцевою владою. Якщо вони відмовляються, до них можуть застосувати такі санкції:

  • скорочення соціальних виплат і допомоги, якщо це дозволяє національне законодавство;
  • позбавлення стимулів, які мають заохочувати до добровільного повернення;
  • фінансові штрафи;
  • кримінальну відповідальність у країнах, де вона передбачена законом.

Також запроваджується «Європейський наказ про повернення» – єдина форма, до якої країни Союзу вноситимуть ключові елементи рішення. Завдяки їй національні органи отримуватимуть потрібну інформацію, щоб визнавати рішення, ухвалені в інших державах.

Взаємне визнання таких рішень поки що залишається добровільним. Його переглянуть через три роки після набуття регламентом чинності, і тоді Єврокомісія зможе запропонувати зробити його обов'язковим.

Суворіші заходи для небезпечних осіб

До громадян третіх країн, які становлять загрозу безпеці, країни Союзу зможуть застосувати безстрокову заборону на в'їзд, а також утримання під вартою понад 24 місяці. Обидва заходи допустимі лише за умови обґрунтування й відповідно до рівня ризику.

Центри повернення за межами Євросоюзу

Найпомітніша новація стосується так званих центрів повернення. Країни Союзу зможуть відправляти до них людей, яким наказали залишити його територію, якщо такі центри діють у державах поза межами ЄС.

Для цього потрібна окрема угода чи домовленість із відповідною країною. Партнером може стати лише держава, яка дотримується міжнародних стандартів прав людини та принципів міжнародного права, зокрема принципу невислання. Неповнолітніх без супроводу такі домовленості не охоплюватимуть.

Коли норми почнуть діяти

Регламент набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС. Частину положень, зокрема щодо центрів повернення, застосовуватимуть одразу. Решту норм, які потребують підготовки на національному рівні, запровадять через рік після набуття чинності.

Нагадаємо, у грудні 2025 року міністри юстиції та внутрішніх справ країн ЄС схвалили реформу міграційної політики: жорсткіші правила депортації, прискорений розгляд заяв про притулок на кордонах і списки «безпечних країн».

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Теги: Єврокомісія депортація Європейський Союз правила

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