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Білий дім прокоментував чутки про зміну переговорників Трампа

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Білий дім прокоментував чутки про зміну переговорників Трампа
Келлі назвала «фейком» публікацію Financial Times про те, що Реткліфф може отримати більш помітну роль у переговорах
фото: Getty Images

Адміністрація президента США запевнила, що Дональд Трамп продовжує довіряти Віткоффу та Кушнеру

Білий дім заперечив інформацію про можливу зміну американської переговорної команди щодо війни Росії проти України. В адміністрації Дональда Трампа заявили, що повноваження Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера не планують передавати директору ЦРУ Джону Реткліффу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речниці Білого дому Анни Келлі.

Келлі назвала «фейком» публікацію Financial Times про те, що Реткліфф може отримати більш помітну роль у переговорах із Росією та Україною, а участь Віткоффа і Кушнера буде скорочена.

«Вся ця історія – абсолютно фейкові новини, приписувані низькорівневим анонімним “джерелам”, які поняття не мають, про що говорять. Жодних із цих нібито розмов не відбувається», – заявила Келлі.

За її словами, Трамп повністю довіряє Віткоффу та Кушнеру ведення переговорного процесу від імені США. Вона також зазначила, що обидва продовжують працювати над досягненням мирної угоди.

Раніше Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що Білий дім розглядає можливість скорочення участі Віткоффа та Кушнера в українському напрямку. За даними видання, Реткліфф може отримати більшу роль у так званій човниковій дипломатії між Москвою та Києвом. Водночас остаточного рішення Трамп нібито не ухвалював.

Чутки про можливу зміну переговорної команди з'явилися після нещодавніх поїздок Віткоффа та Кушнера до Москви й Києва. 5 вересня вони провели переговори з Володимиром Путіним у Москві, а наступного дня зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони не оголосили про конкретний прорив у переговорах.

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Теги: США Дональд Трамп ЦРУ Стів Віткофф Джаред Кушнер

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