Трамп закликав Україну прискорити процес переговорів щодо завершення війни

Трамп: Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, бо Росія там. І, знаєте, щоразу, коли вони займають надто жорстку позицію, Росія змінює свою думку

Дональд Трамп зауважив, що зволікання України може зашкодити переговорним позиціям

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що українська сторона виявлятиме більшу оперативність у питанні переговорного процесу щодо завершення війни. Про це він повідомив під час розмови з представниками ЗМІ, передає «Главком».

Відповідаючи на запитання щодо очікуваних результатів майбутньої зустрічі українських та американських посадовців, яка запланована на вихідні у Флориді, Трамп зазначив, що сторони вже демонструють певний рух назустріч. Водночас, він наголосив на важливості швидких рішень з боку Києва.

За словами американського лідера, зволікання може зашкодити переговорним позиціям. Він пояснив це тим, що кожне нове захоплення територій російськими військами змушує Москву змінювати свої підходи та ставати менш схильною до компромісів.

Як відомо, Володимир Зеленський заявив про майбутню зустріч української делегації та американців у США, яка відбудеться найближчими днями. Президент також прокоментував позицію України щодо Донбасу у перемовинах про досягнення миру.

За словами президента, зараз українські представники прямують до США для перемовин з американцями. Зустріч посадовців триватиме протягом кількох днів. «У п'ятницю та суботу наша команда буде у США, вона вже на шляху туди. Американці на них вже чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може будуть європейці», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.