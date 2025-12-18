Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп закликав Україну прискорити процес переговорів щодо завершення війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп закликав Україну прискорити процес переговорів щодо завершення війни
Трамп: Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, бо Росія там. І, знаєте, щоразу, коли вони займають надто жорстку позицію, Росія змінює свою думку
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зауважив, що зволікання України може зашкодити переговорним позиціям

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що українська сторона виявлятиме більшу оперативність у питанні переговорного процесу щодо завершення війни. Про це він повідомив під час розмови з представниками ЗМІ, передає «Главком».

Відповідаючи на запитання щодо очікуваних результатів майбутньої зустрічі українських та американських посадовців, яка запланована на вихідні у Флориді, Трамп зазначив, що сторони вже демонструють певний рух назустріч. Водночас, він наголосив на важливості швидких рішень з боку Києва.

За словами американського лідера, зволікання може зашкодити переговорним позиціям. Він пояснив це тим, що кожне нове захоплення територій російськими військами змушує Москву змінювати свої підходи та ставати менш схильною до компромісів.

Як відомо, Володимир Зеленський заявив про майбутню зустріч української делегації та американців у США, яка відбудеться найближчими днями. Президент також прокоментував позицію України щодо Донбасу у перемовинах про досягнення миру. 

За словами президента, зараз українські представники прямують до США для перемовин з американцями. Зустріч посадовців триватиме протягом кількох днів. «У п'ятницю та суботу наша команда буде у США, вона вже на шляху туди. Американці на них вже чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може будуть європейці», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.

Теги: Дональд Трамп переговори війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бальний зал буде обладнано для проведення інавгурацій у майбутньому
Скільки США витратять на будівництво бального залу в Білому домі: оголошено фінальну суму
Вчора, 08:39
«Немає карт»: як Трамп і Кремль змушують Київ до поступок – аналіз Bloomberg 
«Немає карт»: як Трамп і Кремль змушують Київ до поступок – аналіз Bloomberg 
14 грудня, 03:21
Саакашвілі прокоментував гарантії безпеки від США для України, нагадавши приклад В'єтнаму
Саакашвілі прокоментував гарантії безпеки від США для України, нагадавши приклад В'єтнаму
14 грудня, 01:44
Передбачається, що демілітаризована зона буде встановлена по всій лінії припинення вогню
Що наразі відомо про мирний план щодо України: деталі від The Washington Post
10 грудня, 13:16
Глава держави наголосив, що Україна налаштована працювати чесно з американською стороною
«Довга та змістовна». Зеленський провів розмову з Віткоффом та Кушнером
6 грудня, 18:48
«Чорний лебідь» Україні до Дня подяки від Трампа
Трамп і його 28 пунктів: «чорний лебідь» Україні на День подяки
23 листопада, 23:05
Українського президента Володимира Зеленського схиляють до найгіршої угоди в його житті
Капітуляція в мирній обгортці. Наступний тиждень стане вирішальним? ТЕМА №1
21 листопада, 21:05
Що насправді стоїть за цим 28-пунктним планом?
28 пунктів мирного плану. Кому це вигідно?
21 листопада, 19:03
Мирні переговори. Ми втратили головний козир
Мирні переговори. Ми втратили головний козир
20 листопада, 08:11

Політика

Трамп закликав Україну прискорити процес переговорів щодо завершення війни
Трамп закликав Україну прискорити процес переговорів щодо завершення війни
Україна і Китай провели політичні консультації у Пекіні
Україна і Китай провели політичні консультації у Пекіні
Мільярдер-астронавт очолив NASA: сенат затвердив кандидатуру
Мільярдер-астронавт очолив NASA: сенат затвердив кандидатуру
Після санкцій ЄС імпорт російського СПГ до Бельгії суттєво зріс
Після санкцій ЄС імпорт російського СПГ до Бельгії суттєво зріс
Україна приєдналася до Європейського оборонного фонду
Україна приєдналася до Європейського оборонного фонду
Лукашенко заявив, що «Орєшнік» заступає на бойове чергування у Білорусі
Лукашенко заявив, що «Орєшнік» заступає на бойове чергування у Білорусі

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua