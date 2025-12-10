Головна Країна Політика
Що наразі відомо про мирний план щодо України: деталі від The Washington Post

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Що наразі відомо про мирний план щодо України: деталі від The Washington Post
Передбачається, що демілітаризована зона буде встановлена по всій лінії припинення вогню
фото з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що мирні зусилля Трампа є досить перспективними

Мир в Україні має такий вигляд: суверенна держава, кордони якої захищені міжнародними гарантіями безпеки, яка є частиною Європейського Союзу і відновлює свою економіку за допомогою великих інвестицій зі Сполучених Штатів та Європи. Попри жорстку тактику переговорів президента Дональда Трампа та його симпатію до російського агресора, така угода, здається, стає все ближчою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

«Трамп все ще може зірвати угоду, чинячи такий сильний тиск на президента Володимира Зеленського та його європейських прихильників, що вони вирішать продовжувати боротьбу, попри жахливі втрати. Це буде погано для всіх. Зараз Трамп повинен заспокоїти Україну та Європу, а не намагатися змусити їх піти на поступки», – йдеться у матеріалі.

У матеріалі йдеться, що мирні зусилля Трампа є досить перспективними. Джаред Кушнер та Стів Віткофф – бізнес-магнати, а не дипломати, проте вони, здається, розуміють, що найкращим захистом для України є поєднання обов'язкових гарантій безпеки та майбутнього економічного процвітання.

Зокрема, переговорний пакет передбачає три документи: мирний план, гарантії безпеки і план економічного відновлення.

Який вигляд може мати мирний план?

  1. Україна вступає у ЄС вже у 2027 році. Попри те, що такий швидкий вступ турбує деякі держави-члени ЄС. Проте у Трампа вважають, що зможуть подолати опір Угорщини. Вступ України до ЄС сприятиме розвитку торгівлі й інвестицій.
  2. США нададуть Україні гарантії безпеки, подібні до тих, що передбачені статтею 5 НАТО, для захисту країни у разі порушення Росією договору. Україна хоче, щоб США підписали таку угоду і ратифікували її в Конгресі, а європейські країни підпишуть окремі гарантії безпеки.
  3. Суверенітет України буде захищений від будь-якого російського вето, проте перемовники, ймовірно, все ще борються з делікатними питаннями, такими як обмеження для української армії. Київ відмовляється від будь-яких офіційних конституційних обмежень, як того хоче Росія.
  4. Демілітаризована зона буде створена вздовж усієї лінії припинення вогню, від Донецької області на північному сході до міст Запоріжжя та Херсон на півдні. За цією демілітаризованою зоною буде глибша зона, в якій важке озброєння буде заборонено. Ця лінія буде ретельно контролюватися, подібно до демілітаризованої зони, що розділяє Північну та Південну Корею.
  5. Україна і США все ще обговорюють, де пролягатимуть лінії. РФ вимагає, щоб Україна віддала без бою 25% території Донеччини, американці вважають, що Київ все одно втратить ці території у боях протягом наступних шість місяців. Американські переговорники випробували різні формули, щоб зробити цю поступку більш прийнятною для Зеленського. Одна з ідей полягає в тому, що зона виведення військ буде демілітаризована. Одним зі способів вирішити це питання є корейська модель – донині Південна Корея претендує на законне право на весь півострів, а Північна Корея стверджує те саме.
  6. ЗАЕС не перебуватиме під російською окупацією. Обговорюється можливість, що США можуть взяти на себе управління об'єктом. 
  7. Одним із джерел економічного розвитку будуть заморожені російські активи на понад $200 мільярдів, які зараз зберігаються в Європі. Перемовники Трампа пропонують надати Україні $100 млрд із цих коштів для виплати репарацій. Сума може бути збільшена. Також більш стійким двигуном для відновлення будуть американські інвестиції.

Нагадаємо, США наполягають, що Україна має погодитися вийти з Донецької області без бою. За словами неназваного європейського посадовця, Вашингтон у переговорах переконує Київ, що варто погодитись та віддати під контроль РФ території Донецької області, які не перебувають в окупації.

До слова, українські військові розкритикували мирний план, зокрема його пункт про можливий відхід Сил оборони з Донбасу.

До слова, американський президент Дональд Трамп часто звеличує свої дипломатичні успіхи у завершенні конфліктів, проте, як зазначає видання The Guardian, ці його мирні угоди виявляються більше показовими, ніж ефективними. Їхня природа нагадує скоріше бізнесові домовленості між партнерами.

Теги: війна переговори перемир'я

