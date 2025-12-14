Саакашвілі прокоментував гарантії безпеки від США для України, нагадавши приклад В'єтнаму

Експрезидент Грузії зазначив, що Україні слід створити об’єднання сил з Європою

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі попередив Україну, що вона не повинна покладатися на американські гарантії безпеки, наводячи приклад Південного В’єтнаму 1970-х років. Про це він написав у соціальній мережі, пише «Главком».

Саакашвілі зазначив, що, коли США вивели свої війська з В’єтнаму, вони надали гарантії безпеки уряду в Сайгоні. Однак, коли комуністи з Півночі знову почали наступ, Конгрес США припинив фінансування допомоги Південному В’єтнаму, а США навіть змусили президента Південного В’єтнаму піти у відставку, оскільки це було умовою для перемир’я з комуністами.

«Достатньо згадати приклад Південного В’єтнаму 1973-1975 років: коли американці вивели звідти війська, вони надали гарантії безпеки урядові в Сайгоні. Але коли комуністи з Півночі знову розпочали наступ, Конгрес припинив фінансування допомоги своїм в’єтнамським союзникам, а США паралельно змусили президента Південного В’єтнаму піти у відставку, оскільки це було умовою комуністів для перемир’я. Після цього південнов’єтнамський фронт швидко впав, і комуністи взяли Сайгон», – пояснив Саакашвілі.

Експрезидент Грузії також зазначив, що єдиний шлях для України полягає в тому, щоб скористатися страхом Європи перед російським нападом та створити об’єднання сил з Європою. Саакашвілі підкреслив важливість повного фінансування і підтримки Збройних сил України для забезпечення національної безпеки.

«Єдиний вихід для України – скористатися тим, що європейці дуже бояться російського нападу, і створити об’єднання сил з Європою. З повним фінансуванням і підтримкою ЗСУ. Це єдиний шлях до порятунку України», – додав колишній президент Грузії.

Як повідомлялося, адміністрація Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов’язувальні гарантії безпеки, змодельовані на основі статті 5 Статуту НАТО.