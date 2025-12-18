Головна Країна Політика
Президент: Економіка РФ неспроможна продовжувати війну в тих обсягах, які були до цього

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс

Президент: Економіка РФ неспроможна продовжувати війну в тих обсягах, які були до цього
Зеленський каже, якщо Путін гальмуватиме мирні переговори, то США тиснутимуть на Росію значно сильніше
фото: Офіс президента

За словами глави держави, якщо санкції США діятимуть, то спроможності РФ у війні значно зменшаться

Російська Федерація більше не може вести війну проти України в тих масштабах, які були раніше. Причиною цьому є ослаблена економіка внаслідок санкцій та ударів Сил оборони. Відповідну заяву президент України Володимир Зеленський зробив під час онлайн-спілкування зі ЗМІ дорогою до Брюсселя, повідомляє «Главком».

Глава держави розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.

«Ви бачите, що ми підтримуємо ініціативи американців. Ми не згодні з усіма рисами тих чи інших майбутніх домовленостей, ви про це знаєте. Є розбіжності щодо територіального питання тощо», – каже він.

Президент пояснив, що Росія неспроможна вести війну так, як це було раніше.

«Я не думаю, що економіка Путіна спроможна продовжувати цю війну в тих обсягах, які були до цього. Якщо дійсно санкції будуть діяти і США будуть чесними та відкритими. Якщо Путін буде зараз гальмувати дипломатичну хвилю, а зараз вона найбільша за останній час, то США тиснутимуть на них більше», – додав український лідер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський каже, що останні заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна свідчать про те, що він хоче продовжувати війну та окупувати якомога більше територій України.

До слова, цими вихідними у Маямі можуть відбутися переговори між офіційними особами США та Росії. Як повідомляє Politico з посиланням на власні джерела, зустріч є частиною стратегії адміністрації Дональда Трампа, спрямованої на припинення повномасштабної війни між РФ та Україною.



