Українська делегація прямує до США для перемовин з американцями – Зеленський

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українська делегація прямує до США для перемовин з американцями – Зеленський
Президент прокоментував позицію України щодо Донбасу
фото: Telegram/Zelenskiy / Official

Президент наголосив на позиції України щодо Донбасу

Володимир Зеленський заявив про майбутню зустріч української делегації та американців у США, яка відбудеться найближчими днями. Президент також прокоментував позицію України щодо Донбасу у перемовинах про досягнення миру. По це очільник держави повідомив під час онлайн-спілкування зі ЗМІ дорогою до Брюсселя, передає «Главком».

За словами президента, зараз українські представники прямують до США для перемовин з американцями. Зустріч посадовців триватиме протягом кількох днів. «У п'ятницю та суботу наша команда буде у США, вона вже на шляху туди. Американці на них вже чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може будуть європейці», – повідомив Зеленський.

Також глава держави розповів, що Сполучені штати Америки шукають компроміс щодо обговорення плану досягнення миру. Зокрема, він назвав такі головні моменти як 20 пунктів мирного плану, гарантії безпеки, «договір щодо відбудови всіх документів та всіх можливих кроків». 

Також Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна дотримується своєї позиції щодо територій Донбасу та не підтримує пропозицій Росії. «Ми всі знаємо про позицію Росії. Вони хочуть тотального захоплення Донбасу. А зараз вони хочуть, щоб ми виходили з Донбасу. Це була їхня позиція, вона була відкрита. Наша відкрита позиція – ми не готові на відкриті кроки», – заявив президент України.

Раніще «Главком» писав, що Володимир Зеленський розповів про єдиний сигнал, який має надіслати світ. Президент наголосив, що будь-яка війна закінчується перемовинами і для України важливо, щоб це сталося якомога раніше. За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін має бачити, що Україна забезпечена грошима. Для цього ЄС має надати Україні репараційний кредит за рахунок заморожених активів РФ.

Нагадаємо, як Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.

Читайте також:

Теги: росія Донбас США Володимир Зеленський переговори

