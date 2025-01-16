Переговори з Росією. Зеленський зробив заяву

Зеленський: Україна не веде залаштункових переговорів з Росією, бо цінує довіру своїх західних партнерів

Україна не веде залаштункових переговорів з Росією, тому що цінує довіру західних партнерів. Такі перемовини можливі з позиції сили, тому Україна потребує надійних гарантій безпеки. Про це в інтерв’ю журналістам чотирьох польських ЗМІ (Onet, Rzeczpospolita, TVN24, Krytyka Polityczna) заявив Володимир Зеленський, пише Укрінформ.

«Україна не веде жодних залаштункових розмов з Росією, це не в наших інтересах. Тому, що для нас втрата довіри партнерів, безумовно, є великим ризиком», – наголосив президент.

За словами Володимира Зеленського, Україна має достатньо «друзів» в ЄС, які ведуть переговори і намагаються продемонструвати свою прихильність до РФ, або балансувати між Україною чи Росією. Також він додав, що таких країн небагато.

Зеленський пояснив, що жодних переговорів з Росією за спиною партнерів немає.

«Для нас дуже важливо зберегти союз і підтримку з боку партнерів з ЄС і НАТО. За ці три роки вдалося побудувати цей союз, без якого Україна б не вистояла, і ми зберегли цю підтримку донині», – сказав президент.

Глава держави також зазначив, що без участі України переговорів з росіянами не може бути, тому Київ рішуче реагуватиме якщо за спиною українців якась країна вестиме такі перемовини.

До слова, Зеленський не збирається в січні зустрічатися з новообраним очільником США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним задля підписання договору про мир. Про це глава української держави заявив у подкасті з Лексом Фрідманом, який опублікував Офіс президента.

Інтерв’юер запитав, чи зможе український президент зустрітися у січні з Трампом та Путіним, щоб підписати договір про мир із гарантіями безпеки, але без НАТО. Зеленський відповів, що спочатку він хоче зустрітися тільки з Трампом і залучити до переговорів європейців.

«Спершу ми з ним домовляємося, як ми можемо зупинити війну, зупинити Путіна. Нам важливо сісти з ним… Для нас важливо, щоб і Європа мала голос», – наголосив президент, додавши, що «Європа підтримуватиме позицію України».

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда попросив президента України Володимира Зеленського розглянути можливість присутності представника Польщі на потенційних мирних переговорах про закінчення війни.

«Ми також говорили про потенційні мирні переговори. Я кажу «потенційні», тому що наразі немає жодних мирних переговорів між Україною і Росією, але ми говорили про можливі мирні переговори. Я запевнив президента, що порушую на кожному міжнародному форумі, щоб Україна завжди була представлена за столом будь-яких мирних переговорів», – сказав Дуда.

Польський президент наголосив, що жодні переговори про Україну, про припинення війни, про незалежність і суверенітет України не можуть відбуватися без участі України.