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Герой України розповів, у якому випадку перемир’я принесло б користь ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Герой України розповів, у якому випадку перемир’я принесло б користь ЗСУ
Кирило Верес заявив, що його бійці трохи б перепочили, і далі пішли б здобувати мир на вигідних для України умовах
фото: скріншот із відео

Підполковник наголосив, що він підтримує перемир’я бо будь-яка війна завершується перемовинами

Якщо укладати перемир’я з Росією, то не довше, ніж на три місяці. Більше буде шкідливо. Таку думку у ефірі програми «Двіж» висловив Герой України, командир 20 окремого полку безпілотних систем К-2 підполковник Кирило Верес.

«Моєму особовому складу місяці три би не завадило. З 2021 року підрозділ без ротації. Їм потрібно трошки відпочити», – пояснив Кирило Верес.

Підполковник наголосив, що він підтримує перемир’я і заморожування конфлікту, бо будь-яка війна завершується перемовинами або капітуляцією.

«Але на яких умовах? Раком стати – я проти. Гарно розійтися, достойно, та зберегти життя людей – тоді за», – емоційно висловився командир.

За словами Кирила Вереса, не так важливо, якими будуть кордони України після війни. Важливіше зберегти людей – населення та військо. Бо армія без країни існувати може, а ось країна без армії – ні. І навіть найдостойніші командири нічого не варті без своїх бійців.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним і хоче, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше. Як тільки переговори будуть налагоджені, зустріч відбудеться. За його словами, процес вже триває.

Раніше, як кандидат на посаду президента США, Трамп заявляв, що зможе завершити війну в України за одну добу, тобто за протягом 24 годин.

Як повідомлялося, Путін перед інавгурацією Трампа заявив, що Москва відкрита для діалогу з новою адміністрацією США щодо «українського конфлікту». Диктатор зауважив, що нібито метою має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх народів. Також диктатор привітав обраного президента США Дональда Трампа із вступом на посаду.

Як відомо, Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним у найближчі дні після того, як він складе присягу.  У повідомленні йдеться, що метою розмови стане обговорення на тему особистої зустрічі Трампа та Путіна у найближчі місяці, щоб спробувати завершити війну в Україні.

До слова, 20 січня у Вашингтоні інавгураційну промову 47-й президент США Дональд Трамп почав з оголошення початку «золотого століття Америки». Промова президента тривала трохи більше 30 хвилин. Однак в промові він ні разу не згадав про Україну.

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Теги: армія Москва диктатор населення президент Герой України Дональд Трамп путін війна переговори

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