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Ракети для Himars та Stinger. США передають Україні нову допомогу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ракети для Himars та Stinger. США передають Україні нову допомогу
Серед нової допомоги – засоби протиповітряної оборони, радіолокаційної боротьби та боєприпаси
фото: Global Images Ukraine

Вартість нового пакета військової допомоги становить близько $125 млн

Міністерство оборони США оголосило про додаткову військову допомогу Україні. До пакета вартістю близько $125 млн увійшли засоби протиповітряної оборони, багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника, а також протитанкова зброя. Про це йдеться на сайті Пентагону.

Що ввійде до нового пакета допомоги:

  • ракети Stinger;
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем Himars;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • багатофункціональні радари;
  • ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • позашляховики Hmmwv;
  • боєприпаси до стрілецької зброї;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;
  • запчастини та допоміжне обладнання.

Також до пакета допомоги увійшли інші «послуги, навчання та транспорт».

Допомога є 63 траншем від адміністрації президента Джо Байдена, яка буде надана із запасів американського Міністерства оборони. Пакет допомоги належать до програми президентських розпоряджень, яка дозволяє США постачати Україні зброю із власних складів.

Нагадаємо, наприкінці липня США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до $200 млн за програмою спеціальних президентських повноважень.

Як повідомлялося, у серпні Литва передасть Україні нову партію військової допомоги, до якої увійдуть, серед іншого, системи ППО малої дальності, бронемашини і засоби боротьби з дронами.

До слова, голова комітету з оборони Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликає уряди Німеччини та інших країн Європейського Союзу збільшити обсяги постачання зброї Україні.

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Теги: зброя Пентагон військова допомога США Джозеф Байден

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