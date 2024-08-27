Зеленський планує зустрітися із Байденом: названа дата

Президент України зауважив, що в України зі США с«ерйозні відносини»

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з Президентом США Джо Байденом на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні. Про це Зеленський заявив під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

«Я готуюся до нашої зустрічі у вересні. Дай бог, я зможу дозволити собі бути на Генасамблеї ООН. Дуже багато речей залежить сьогодні від США. І навіть дуже багато речей, які знаходяться в Європі. Рішення в Європі щодо дозволів також залежать від позитивного рішення в Білому домі, тому нам потрібно більше працювати», – сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що в України зі США с«ерйозні відносини», а також Зеленський висловив вдячність Байдену, його команді і Конгресу за те, що «якими б повільними не були процеси, тим не менш, ці пакети ми отримуємо від наших партнерів».

Також Україна у вересні поділиться «планом своєї перемоги» з обома кандидатами у президенти США – Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

Нагадаємо, Україна відвела загрозу окупації частини Харківської, Сумської та Чернігівської області завдяки просуванню ЗСУ в Курській області. Президент повідомив, що план вже підготовлений.