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Зеленський планує зустрітися із Байденом: названа дата

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський планує зустрітися із Байденом: названа дата
фото: glavcom.ua

Президент України зауважив, що в України зі США с«ерйозні відносини»

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з Президентом США Джо Байденом на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні. Про це Зеленський заявив під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

«Я готуюся до нашої зустрічі у вересні. Дай бог, я зможу дозволити собі бути на Генасамблеї ООН. Дуже багато речей залежить сьогодні від США. І навіть дуже багато речей, які знаходяться в Європі. Рішення в Європі щодо дозволів також залежать від позитивного рішення в Білому домі, тому нам потрібно більше працювати», – сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що в України зі США с«ерйозні відносини», а також Зеленський висловив вдячність Байдену, його команді і Конгресу за те, що «якими б повільними не були процеси, тим не менш, ці пакети ми отримуємо від наших партнерів». 

Також Україна у вересні поділиться «планом своєї перемоги» з обома кандидатами у президенти США – Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

Нагадаємо, Україна відвела загрозу окупації частини Харківської, Сумської та Чернігівської області завдяки просуванню ЗСУ в Курській області. Президент повідомив, що план вже підготовлений.

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Теги: США Джозеф Байден Володимир Зеленський Україна військова допомога

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