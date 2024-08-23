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Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
Гарріс обіцяє підтримувати Україну
фото з відкритих джерел

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс виступила на з’їзді Демократичної партії, який проходить у Чикаго

Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно прийняла номінацію від Демократичної партії на пост президента під час останнього дня національного з'їзду в Чикаго. Її промова стала кульмінаційним моментом заходу, де вона підкреслила своє бачення президентства, критикуючи політику Дональда Трампа і зобов'язуючись підтримувати середній клас. Також Гарріс у своїй промові запевнила, що буде підримувати Україну.

За її словами, за п'ять днів до того, як Росія напала на Україну, вона зустрічалася з Президентом Володимиром Зеленським, «щоб попередити його про плани Росії щодо вторгнення».

«Я допомагала мобілізувати понад 50 країн світу для захисту від путінської агресії, і як президент я твердо стоятиму на боці України й наших союзників з НАТО», – наголосила Гарріс, викликавши овації серед делегатів.

Гарріс почала свою промову з особистих спогадів, зазначивши:

«І тому від імені народу, від імені кожного американця, незалежно від партії, раси, статі чи мови, якою розмовляє твоя бабуся, я приймаю ваше призначення на посаду президента Сполучених Штатів Америки», – акцентує Гарріс.

Вона підкреслила, що її особистий досвід, включаючи виховання матір'ю-одиначкою, сформував її розуміння потреб середнього класу та закликав до створення «економіки можливостей», де кожен має шанс на успіх.

Гарріс також гостро критикувала Дональда Трампа, заявивши, що його політика, зокрема «Проєкт 2025», є загрозою для країни.

Вона підкреслила, що політика Трампа призведе до підвищення податків для середнього класу на майже $4,000 щорічно через запровадження масивних нових тарифів, які вона назвала «податком Трампа».

Також віцепрезеднтка використала великий фрагмент своєї промови, щоб обговорити аборти та репродуктивні права. За її словами, Трамп і його союзники планують подальші обмеження як на аборти, так і на контрацепцію.

«Простіше кажучи, вони з глузду з'їхали! І треба запитати, треба запитати, чому саме вони не довіряють жінкам? Ну, ми довіряємо жінкам. Ми довіряємо жінкам», – додала Гарріс

Гарріс каже, що вона поверне двопартійний законопроєкт про захист південного кордону США, який, за її словами, Трамп провалив на початку цього року, щоб він міг використати це питання в кампанії.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс набирає достатньо голосів делегатів для формального затвердження кандидатом у президенти від Демократичної партії країни.

Водночас, віцепрезидентка США Камала Гарріс, яку президент Джо Байден запропонував як кандидата на виборах глави держави замість себе, назвала передвиборну ситуацію, що склалася, «американськими гірками».

«Протягом наступних 106 днів ми донесемо нашу справу до американського народу і ми переможемо. Це були американські гірки, і ми всі переповнені змішаними почуттями з цього приводу – я просто маю сказати, що люблю Джо Байдена», – сказала вона передвиборному штабу в Делавері.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше виступила на публічному заході після того, як президент Джо Байден вирішив покинути президентські перегони. За цей час вона встановила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію, зібравши понад $80 млн всього за добу після оголошення Байдена про вихід і його підтримку Гарріс як кандидата від Демократичної партії. 

Раніше стало відомо, що американці за кілька годин пожертвували $46,7 млн ​​для передвиборчої кампанії віцепрезидентки США Камали Гарріс, випливає з даних порталу для збору коштів ActBlue. Це найбільший збір за день на платформі 2024 року.

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Теги: США Камала Гарріс

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