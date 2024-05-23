Траву фарбують, недобудови декорують. Як Ташкент готується прийняти Путіна (фото)

У Ташкенті комунальники закривають недобудови декоративною імітацією будівель

Столиця Узбекистану почала підготовку до візиту Володимира Путіна. Як повідомляє джерело «Главкома» у Ташкенті, вздовж шосе, яким їхатиме російський диктатор, комунальники закривають недобудови декоративною імітацією будівель, подекуди активно розбирають недобудовані об'єкти, траву підстригають і навіть... фарбують.

Як стало відомо «Главкому», під час візиту до Ташкенту високих гостей з інших держав, у місцевих мешканців виникають великі проблеми із доступ в інтернет.

Як повідомляють російські ЗМІ, Путін планує поїхати до Узбекистану 26-27 травня і «підписати низку документів». 21 травня він мав телефонну розмову із президентом країни Шавкатом Мірзийоєвим. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, перед поїздкою до Ташкента лідер країни-агресора поїде до Білорусі.

Нагадаємо, 17 травня Путін їздив до Китаю: на переговори із Сі Цзіньпінем.