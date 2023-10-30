До Гази пройшла найбільша від початку війни колона гумдопомоги

Ізраїль пообіцяв пропускати до Гази 100 фур з гуманітарною допомогою щодня

У неділю в Сектор Гази пройшла найбільша з моменту відновлення постачання колона з гуманітарною допомогою – 33 фури.

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Як повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань, 33 вантажівки, що пройшли через прикордонний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом, привезли мешканцям Сектору Гази продовольство, воду та медикаменти, передає BBC.

Загалом через Рафах до Гази з моменту відновлення постачання 21 жовтня пройшли 117 фур.

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Цього, як каже ООН, вкрай мало: Газа терміново потребує продовольства, медикаментів та палива для лікарень у набагато більших обсягах.

Після кривавої вилазки ХАМАС 7 жовтня Ізраїль запровадив блокаду Сектору Гази, припинивши постачання на цю територію електрики, продовольства та води.

Агентство AFP із посиланням на неназваного представника США повідомляє, що Ізраїль, який контролює пропуск вантажів у Газу та з єгипетського боку, пообіцяв пропускати туди 100 фур з гуманітарною допомогою щодня. Це, як вважає ООН, забезпечить лише мінімальні потреби населення Сектору Гази.

Як повідомлялося, 29 жовтня президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорили ситуацію в Секторі Гази та збільшення гуманітарної допомоги для цивільних.

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У понеділок, 30 жовтня, Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання з питання про наземну операцію Ізраїлю в Секторі Гази.