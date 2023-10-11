Нардепи пропонують Раді визнати ХАМАС терористичною організацією

Документ передано на розгляд керівництву

У параламенті зареєстрували проєкт постанови «Про заяву Верховної Ради України щодо засудження діяльності радикальної ісламської організації ХАМАС і визначення її статусу як терористичної організації».

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Відповідний документ №10139 опублікований на сайті Ради. Його текст наразі відсутній.

Автор проєкту – народний депутат Олексій Гончаренко.

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Наразі документ передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

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До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно.